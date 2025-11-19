Lyft: arrondir sa course pour un don charitable

Les usagers du service de covoiturage Lyft, le principal concurrent d’Uber, pourront bientôt faire un don charitable aux organismes communautaires avec chaque voyage. L’argent ira à trois organismes venant en aide aux personnes vulnérables.

Dès ce matin, l’entreprise étend son programme Arrondir pour soutenir au Québec, permettant aux passagers d’arrondir le montant de leur course au dollar supérieur. Par exemple, une course de 12,40 $ pourra être arrondie à 13 $. L’argent en sus ira dans un fonds de dons charitables géré par Lyft.

Lyft présente cette initiative comme une façon de faire de la mobilité «une force positive» dans la métropole.

Dons destinés à l’itinérance

Lyft affirme vouloir s’attaquer en priorité à la hausse de l’itinérance à Montréal. Elle lance donc le programme avec un don initial de 30 000$ à trois organismes de la métropole qui recevront chacun 10 000$: Centraide du Grand Montréal, qui finance à son tour plus de 350 organismes communautaires de la région; La rue des Femmes, qui offre hébergement et services de guérison à des femmes en situation d’itinérance; et la Maison du Père, qui propose soins et hébergement à des hommes sans abri.

L’annonce survient alors que la situation de l’itinérance à Montréal inquiète de plus en plus les acteurs municipaux et communautaires. La hausse du nombre de personnes en situation de rue a été largement discutée durant la dernière campagne électorale municipale, notamment.

Selon l’entreprise, le programme a déjà permis d’amasser plus de 42 millions de dollars aux États-Unis et au Canada. Cette somme est issue de plus de 100 millions de petits dons individuels.