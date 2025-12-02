Longueuil bat un record de générosité pour Centraide

La Ville de Longueuil a annoncé un montant record de 158 719$ pour sa campagne Centraide 2025. Ce chiffre dépasse largement celui de l’année précédente.

La campagne, qui s’est déroulée du 3 au 21 novembre, a vu la participation active de l’ensemble du personnel de la Ville. Les employés ont pris part à de nombreuses activités de collecte de fonds et ont également contribué directement en tant que donateurs.

Gaby Jodoin, directeur général de la Ville, agissait pour la première fois à titre de président d’honneur de la campagne. Il s’est dit fier du travail accompli. «Pour une première année à titre de président d’honneur, je ne pouvais rêver d’un meilleur élan collectif. Atteindre une somme record, c’est tout sauf anodin», a-t-il dit.

«Je suis touchée et fière de la réponse de mes collègues de la Ville. Le résultat obtenu illustre l’esprit de solidarité et de bienveillance qui nous anime collectivement», a ajouté Laura Osorio, directrice des Grands projets et des infrastructures en eau et bâtiments de la Ville et directrice de la campagne Centraide.

Répondre aux besoins locaux urgents

Centraide du Grand Montréal soutient plus de 375 organismes et projets communautaires qui luttent contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Parmi ceux-ci, 31 interviennent directement sur le territoire de l’agglomération de Longueuil.

La région affiche le taux le plus élevé de personnes en situation de faible revenu sur la Rive-Sud, avec 26 190 personnes concernées. De plus, les demandes de dépannages alimentaires ont augmenté de plus de 50% dans le Grand Montréal, soulignant l’urgence du soutien financier pour répondre aux besoins croissants de la population.

Maud Doualan, vice-présidente au Développement philanthropique de Centraide du Grand Montréal, a salué l’engagement de la Ville de Longueuil. «Grâce à la solidarité et l’engagement de ses employées et employés, la Ville de Longueuil a une fois de plus dépassé son objectif dans le cadre de sa 18e campagne Centraide», a-t-elle dit.

