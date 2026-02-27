Itinérance: nouvelle ressource de type PRISM à Montréal

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi l’ouverture officielle du PRISM Nord, une nouvelle ressource d’hébergement transitoire destinée aux personnes en situation d’itinérance vivant avec des enjeux de santé mentale graves.

L’annonce a été faite vendredi par la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, en présence de la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau.

Le PRISM Nord offre 12 places mixtes à des personnes orientées par le réseau de la santé et des services sociaux ou par des organismes communautaires. L’hébergement est offert pour une durée moyenne de trois mois, durant laquelle les résidents ont accès à des soins psychiatriques, des soins infirmiers et des services psychosociaux dans un milieu de vie structuré.

L’objectif est de favoriser une transition vers un logement stable et un cheminement de rétablissement durable.

Selon les études sur le modèle PRISM, entre 63% et 81% des personnes ayant complété le programme se trouvaient encore en logement un an plus tard, une stabilité qui s’accompagne d’améliorations sur le plan de la qualité de vie.

Un partenariat entre le réseau et le milieu communautaire

Le projet a été développé grâce à la collaboration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM), de la Mission Old Brewery et de l’organisme L’Espace la Traversée, qui fournit les locaux. Cette structure tripartite mise sur la complémentarité des expertises du réseau public et du milieu communautaire.

Le PRISM Nord bénéficiera d’un financement récurrent de 500 000$ par année à compter de l’exercice financier 2026-2027, assurant ainsi la pérennité de la ressource.

«C’est en unissant nos forces et en investissant dans des solutions innovantes comme celle-ci que nous pourrons offrir de l’espoir aux personnes qui en ont le plus besoin», a déclaré la ministre Bélanger.

Un modèle déjà éprouvé

Le modèle PRISM — Projet de réaffiliation en itinérance et santé mentale — n’est pas nouveau. Il est déjà déployé dans plusieurs villes québécoises, dont Montréal, Québec et Sherbrooke, par des organismes comme la Mission Old Brewery, Le Chaînon et Le Bon Accueil. Le PRISM Nord vient donc s’ajouter à une offre existante, en ciblant la clientèle du nord de l’île de Montréal.

L’initiative s’inscrit dans le Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026 et le Plan d’action interministériel en itinérance 2021-2026 du gouvernement provincial.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.

*Une version précédante de cet article indiquait que la députée Karine Boivin Roy était présente à l’annonce, ce qui est inexact. La mention précisant que l’article a été produit par l’intelligence artificielle était aussi absente.