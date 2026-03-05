Arrestation de Bryan Fuentes Gramajo, fugitif le plus recherché au Canada

Cette nuit, la Section des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation de Bryan Fuentes Gramajo, le fugitif le plus recherché au Canada. Originaire de Montréal, le suspect était recherché pour un meurtre commis à Toronto cet été.

Bryan Fuentes Gramajo était le criminel le plus recherché du programme Bolo. Selon le Service de police de Toronto, il serait impliqué dans le meurtre par arme à feu de Kashif Jamal Bentley-Jean, le 17 juillet 2025 dans le stationnement d’un centre commercial de Yorkdale. Bentley-Jean, un rappeur aussi connu sous le nom Lil Bentley, était lui-même un suspect dans un autre homicide.

Le SPVM a arrêté le fugitif dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, vers 2h40, en vertu d’un mandat d’arrestation pancanadien. Il doit comparaître au palais de justice de Montréal cet après-midi pour une accusation de meurtre au premier degré.

«Le SPVM est heureux d’avoir contribué à l’enquête criminelle dirigée par nos partenaires du Service de police de Toronto, en procédant à l’arrestation de Bryan Fuentes Gramajo sur notre territoire», a expliqué la commandante Mélanie Dupont, cheffe de la Section des crimes majeurs.

Trio de meurtriers

Deux autres personnes ont été ciblées comme suspects dans cette affaire. Bradley Lucate Nicolas, 20 ans, a été arrêté le 4 août et fait face aussi face à une accusation de meurtre au premier degré.

Jimmy Prudent, 28 ans, est toujours en cavale. Un mandat d’arrestation pancanadien a été émis à son égard, également pour meurtre au premier degré.

Appel à l’aide pour retrouver Dylan Denis

Par ailleurs, le SPVM sollicite l’aide du public pour retrouver Dylan Denis, également sur la liste des fugitifs les plus recherchés au Canada du Programme Bolo. Denis est soupçonné d’avoir participé au meurtre d’un autre rappeur, Dirty S, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville le 14 mai 2024.

Deux autres hommes ont déjà été arrêtés dans cette affaire.

En collaboration avec Jeunesse au Soleil, le Programme Bolo offre une récompense pouvant atteindre 100 000$ pour toute information menant à l’arrestation de Dylan Denis. Cette récompense est valable jusqu’au 9 juin 2026.

Denis, âgé de 28 ans, est décrit comme un homme à la peau blanche, mesurant environ 1,70 m et pesant 77 kg, avec des cheveux et des yeux bruns. Il possède plusieurs tatouages, dont un sur le cou avec l’inscription «CRIME PAY$».

Selon divers reportages médiatiques, toutes ces arrestations seraient liées au milieu des gangs criminalisés.

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