7 choses à savoir sur Mercier pour les élections

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Mercier dans le cadre des élections de 2022.

1- Le résultat de la dernière course

En 2018, Ruba Ghazal a été élue députée de la circonscription de Mercier avec 54,5% du scrutin. La candidate de Québec solidaire (QS) succédait alors à Amir Khadir, triple député sortant. La candidate du Parti libéral du Québec (PLQ) a terminé deuxième avec 17,71% des voix.

2- La députée sortante

Lorsqu’elle se présente en 2018, Ruba Ghazal a la lourde tâche de prendre la relève d’Amir Khadir, dans une circonscription historiquement rouge et bleue. Membre fondatrice de QS en 2006, Ruba Ghazal a notamment été candidate dans Laurier-Dorion à deux reprises, sans succès. Lors des élections d’octobre, Ruba Ghazal sollicite un nouveau mandat.

3- Les tendances électorales dans Mercier

Le PLQ et le Parti québécois (PQ) se sont échangé la circonscription entre 1966 et 2008, année électorale au cours de laquelle Mercier est remportée pour la première fois par QS, mené par Amir Khadir. Rare fief des solidaires, Mercier est entre leurs mains depuis.

Parmi les députés qui l’ont représentée dans le passé, on compte notamment l’ancien premier ministre Robert Bourassa de même que l’écrivain et homme politique Gérald Godin.

4- Les candidat.e.s en 2022

Florence Lavictoire (CAQ)

Catherine Boundjia (PLQ)

Emmanuel Da Costa (PCQ)

Sabrina Mercier-Ullhorn (PQ)

Ruba Ghazal (QS)

Véronique Langlois (PVQ)

5- Profil sociodémographique*

Langue:

Dans Mercier, 69,2% de la population parle le français le plus souvent à la maison, et 18,4% des citoyens parlent le plus souvent l’anglais.

Familles:

En 2016, 15 250 familles vivaient à Mercier. La moitié d’entre elles (50,2%) sont composées d’un couple sans enfant, contre 33,5% de couples avec enfants. Dans la province, c’est respectivement 43% et 40,2%.

Revenus:

Dans Mercier, 18,1% de la population gagne un revenu total inférieur à 19 999 $. Au Québec, c’est 11,4%.

Diversité:

Un peu plus de 13% des citoyens de Mercier font partie d’une minorité visible, soit presque le même pourcentage qu’à l’échelle de la province. Les communautés latino-américaines et noires sont les plus représentées (21,8% et 21,4%).

6- Les limites géographiques de Mercier

La circonscription de Mercier englobe la majeure partie de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Elle est délimitée par le chemin de fer Canadien Pacifique et la rue Rachel. Ses limites ont été modifiées à maintes reprises, la dernière fois en 2017, avec l’ajout de la rue Hutchison.

Carte de la circonscription Mercier.

7- La signification du nom de la circonscription

Créée en 1922 sous le nom de Montréal-Mercier, la circonscription électorale prend finalement le nom de Mercier en 1965.

Son nom rend hommage à Honoré Mercier (1840-1894), fondateur du Parti national et premier ministre du Québec de 1887 à 1891. Favorable à la colonisation, il a notamment participé à la modernisation des chemins de fer et du réseau routier.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.