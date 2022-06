Ruba Ghazal à nouveau candidate pour QS dans Mercier

Les membres de Québec solidaire dans la circonscription de Mercier ont désigné leur représentante, et c’est Ruba Ghazal qui a été officiellement investie. Réunie au bar Le Boudoir sur l’avenue Mont-Royal pour cette soirée animée par l’humoriste Christian Vanasse, une foule de militants et de militantes a donné son soutien à la candidate.

«La confiance des membres m’honore et me réjouit. Je suis prête à porter toujours plus haut la voix des gens de Mercier à l’Assemblée nationale, alors que le Québec devra faire des choix déterminants pour son avenir. Nous avons des mesures concrètes et crédibles en logement, pour aider les gens à faire face au coût de la vie et pour lutter contre les changements climatiques», a déclaré Ruba Ghazal, après son investiture.

La porte-parole de Québec solidaire en matière d’économie et de langue française avait déjà été élue en 2018 avec 54,4% des voix dans Mercier, et veut orienter sa candidature sur la crise du recyclage ou encore la quête de justice sociale.

La circonscription de Mercier couvre la majeure partie du territoire du Plateau-Mont-Royal. Elle a déjà été représentée par l’ancien premier ministre Robert Bourassa et l’écrivain Gérald Godin.

Depuis 2008, année de la première élection d’Amir Khadir, la circonscription est un château fort de Québec solidaire.