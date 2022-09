Électricité, garderies… la CAQ promet de plafonner les tarifs

François Legault, s’il est réélu, s’engage à plafonner les tarifs d’Hydro-Québec au niveau de l’inflation, jusqu’à 3% maximum. Ce sera également le cas d’autres services publics comme les garderies, l’immatriculation ou le permis de conduire. L’augmentation des droits de scolarité sera aussi limitée, indique la Coalition avenir Québec (CAQ).

Cette mesure devrait s’appliquer pour les quatre années de son mandat, si un gouvernement caquiste est réélu.

Il s’agit là de la 4e et dernière mesure de ce qu’elle appelle son «bouclier anti-inflation». Le parti majoritaire sortant considère qu’elle permettra aux Québécois d’économiser près de 2,2 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.

Depuis lundi, la CAQ a successivement promis une baisse des deux premiers paliers d’imposition, un chèque allant jusqu’à 600 $ et un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 2000 $ pour les aînés.

Le parti croit toutefois qu’un gel des tarifs provoquerait un choc tarifaire, «en plus de mettre à mal les finances du gouvernement».

Rappelons que le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, avait présenté une loi similaire en juin (PL43). Celle-ci n’avait pas été adoptée à l’Assemblée nationale.

Legault ne connaît pas la hausse des tarifs

«Oh boy», a lâché François Legault, questionné sur le niveau de hausse des tarifs à l’origine de cette mesure. Le premier ministre sortant n’a pas été en mesure de présenter les chiffres qui ont mené à cette promesse. Il n’a pas non plus communiqué combien cette mesure coûterait et comment elle serait financée.

«C’était important de dire aux Québécois: pour votre portefeuille, voilà quatre mesures. Vous allez avoir tout en détail dans le cadre financier. [Il sera] le plus détaillé de tous les autres partis», a affirmé le chef caquiste.

Dans un communiqué, son parti indique un chiffre de 2,2 G$ pour la durée du mandat. Son financement devrait être précisé dans le cadre financier caquiste.

Dans un communiqué, la CAQ note toutefois qu’en fonction des prévisions d’inflation pour 2023, la hausse des tarifs d’Hydro-Québec pourrait atteindre 6,4%.

Le parti rappelle aussi que les hausses de tarifs sont habituellement basées sur l’inflation. «Compte tenu des prévisions actuelles, il est donc très probable que ces indexations dépassent 6%», souligne le parti de M. Legault.