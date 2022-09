L’UMQ veut passer un pacte vert de 10 G$ avec le prochain gouvernement

Sous fond d’urgence climatique et de campagne électorale, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) demande un «pacte vert» avec le prochain gouvernement du Québec.

«La transition écologique se passe dans les villes. Avec nos collègues, ce que l’on souhaite, c’est que le prochain gouvernement saisisse l’opportunité pour qu’on soit des partenaires» pour opérer la lutte aux changements climatiques, a lancé Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de l’UMQ. Elle était notamment accompagnée des mairesses et maires de Laval, Longueuil, Québec et des autres grandes villes québécoises.

Inondations, orages, tornades ou canicules: les élus ont évoqué tour à tour les phénomènes climatiques qu’ils souhaitent prévenir.

Les grandes villes demandent ainsi au prochain gouvernement que ces 2 G$ par année se retrouvent dans leur budget afin de répondre à ces problématiques de terrain. Une telle somme permettrait par exemple la mise à niveau des infrastructures d’écoulement des eaux, en vue de mieux affronter les épisodes de pluie diluvienne causés par les changements climatiques.

«On propose un partenariat fort. [… ] On veut arrêter de pelleter par en avant. Ce qui nous manque, c’est ce partenariat-là», a insisté la présidente de l’UMQ.

Mettre à niveau des infrastructures

Pour justifier le chèque que les villes demandent au futur gouvernement élu, l’UMQ se base sur une étude réalisée par la firme WSP et le groupe scientifique Ouranos. Rien que pour la mise à niveau des infrastructures, l’étude en question évoque 2 G$ par année d’ici 2055.

Seraient concernés les installations de traitement des eaux, les canalisations d’eaux pluviales et usées et le réseau routier local. D’après l’UMQ, les impacts des changements climatiques toucheraient déjà ces infrastructures. Comme exemple, Mme Plante rappelait le «glissement de terrain dans la ville de Saguenay. On peut penser aux tempêtes, tornades, à Mascouche ou à Terrebonne, qui ont créé des ravages importants et des pannes d’électricité majeures», a-t-elle souligné.

Bruno Marchand, maire de Québec, a averti qu’il serait trop tard une fois que les conséquences des changements climatiques auront frappé. «Les besoins sont grandissants et sont de plus en plus placés sous la responsabilité des villes», a-t-il analysé. Il a cité l’usine de biométhanisation à Québec, dont le fonctionnement nécessite 25 M$ par an. «C’est des sommes qu’on n’a pas.»

«C’est un moment décisif, cette élection, pour se saisir de la transition écologique. Si le gouvernement ne s’y prend pas maintenant, avec les surplus si importants, on n’y arrivera jamais», a appuyé Valérie Plante.

Legault pense en faire assez

Un peu plus tard dans la journée, la mairesse de Montréal rencontrait le premier ministre sortant François Legault. Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) ne prévoit pas de répondre favorablement à la demande de l’UMQ.

Interrogé à ce sujet, il a indiqué vouloir «respecter la capacité de payer des Québécois. Nous, on propose de remettre l’argent dans le portefeuille, pas de l’enlever», a-t-il affirmé en point de presse. Et de rappeler les investissements déjà réalisés par le gouvernement caquiste en matière d’environnement.

M.Legault a notamment insisté sur son plan pour une économie verte à 7 G$.

«Le fonctionnement du plan pour une économie verte, c’est une optimisation des projets. Chaque dollar doit être dépensé dans des projets à long terme», a-t-il indiqué. Des projets portés par des sociétés d’État, des entreprises privées ou des municipalités. En somme, le prochain gouvernement caquiste financerait des projets environnementaux à la pièce, a-t-il reconnu.