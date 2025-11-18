Mairie de Verdun: la victoire de Projet Montréal confirmée

La Cour du Québec confirme la victoire de Projet Montréal à la mairie de l’arrondissement de Verdun, selon Élections Montréal. Céline-Audrey Beauregard prend donc le relais de Marie-Andrée Mauger.

La mairie de Verdun fait partie des postes du conseil municipal chaudement disputés entre Projet Montréal et Ensemble Montréal. Les résultats initiaux donnaient seulement 45 votes d’avance pour Mme Beauregard devant sa rivale d’Ensemble Montréal, Geneviève Desautels.

La Cour du Québec recompile les votes depuis lundi. Le résultat a été confirmé par le tribunal mardi après-midi.

L’arrondissement à nouveau divisé

Bien qu’Ensemble Montréal ait perdu la course à la mairie, le parti fait un retour dans l’arrondissement en remportant le siège au conseil de ville et les deux sièges au conseil d’arrondissement pour le district Champlain–Île-des-Soeurs.

Il s’agit d’un retour à la norme, en quelque sorte. Aux élections de 2013 et de 2017, Ensemble Montréal a remporté Champlain–Île-des-Soeurs alors que Projet Montréal a remporté les trois sièges du district Desmarchais-Crawford. L’équipe de Valérie Plante a réussi à raffler l’ensemble des postes électifs de Verdun en 2021, mais Projet Montréal n’a pu répéter l’exploit sous Luc Rabouin.

La Cour du Québec a aussi confirmé mardi la victoire de Julie-Pascale Provost, qui devient mairesse de Lachine pour Ensemble Montréal. Elle défait ainsi la mairesse sortante Maja Vodanovic. Le tribunal doit aussi se prononcer sur trois demandes de recomptage dans Saint-Léonard.