L’Université McGill reçoit un don de 200M$

L’Université McGill a reçu mercredi le plus important don de l’histoire du Canada. La Fondation McCall MacBain lui a remis un chèque de 200M$ pour qu’un programme de bourses soit créé pour des «étudiants exceptionnels» des cycles d’études supérieures.

Les étudiants qui recevront ces bourses pourront poursuivre des études à la maîtrise ou dans des études professionnelles assorties d’un programme de perfectionnement. Ils pourront également profiter de mentorat et de formation immersive, comprenant des journées de réflexions, des ateliers et des stages.

D’après l’Université McGill, ces bourses seront «les plus généreuses et les plus complètes» au Canada.

Les donateurs, John et Marcy McCall MacBain, croient corriger une «lacune importante, dans les programmes actuels de bourses d’enseignement supérieur, soit d’offrir du mentorat de haut niveau. Ils espèrent aussi que les boursiers trouveront des solutions à des «problèmes de première importance».

«Marcy et moi avons tous les deux fait nos études au sein du réseau universitaire public canadien, a indiqué John McCall MacBain, par voie de communiqué. Nous sommes donc bien placés pour savoir à quel point des universités comme McGill peuvent aplanir les inégalités sociales et porter les étudiants de talent vers les plus hauts sommets.»

La principale et vice-chancelière de l’Université McGill, Suzanne Fortier, était ravie de la création de ces nouvelles bourses, surtout qu’elles seront remises pendant l’année du 200e anniversaire de l’établissement universitaire.

Dès l’automne 2020, les étudiants de partout au Canada pourront soumettre leur candidature. La première cohorte de boursiers McCall MacBain entreprendra son parcours à l’automne 2021. À compter de sa troisième année d’existence, le programme sera élargi aux étudiants internationaux. Au bout de cinq ans, McGill pourra accueillir sur son campus 75 boursiers.

Aux programmes de maîtrise et d’études professionnelles offerts – par exemple en droit et en médecine – s’ajoutera une toute nouvelle maîtrise en arts et en sciences, un programme interdisciplinaire en voie d’élaboration et dont le lancement devrait coïncider avec l’arrivée de la première cohorte.