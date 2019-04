Un prolongement du REM demandé au sud de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau

Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, somme l’agglomération de Montréal et la Caisse de dépôt de «prévoir un prolongement» du Réseau express métropolitain (REM) au sud de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, jusqu’à la gare Dorval qui est desservie par Via Rail et exo.

«La distance entre le quai du REM à l’aéroport et cette gare-là sera minime, d’autant plus que toute la machine serait déjà en place cet été. On n’a qu’à allonger le tunnel et on vient changer la donne», a expliqué à Métro l’élu municipal d’Ensemble Montréal.

Il affirme que procéder à un tel prolongement bénéficierait «autant aux usagers qu’aux travailleurs de l’aéroport de Montréal». Les communautés riveraines seraient aussi à même d’en profiter, selon lui.

Soutenu par le conseiller du district de Norman-McLaren, Aref Salem, M. DeSousa croit qu’il s’agit d’un «avantage important» pour un aéroport international «que d’être directement relié à un service de train régional». «C’est aussi une façon de consolider sa position de pôle performant de circulation. Ça attire plus de voyageurs», avance le maire, parlant d’une «série d’avantages» pour lesquels il y a «déjà consensus».

Les dirigeants d’Aéroports de Montréal (ADM), l’organisation VIA Rail et la Cité de Dorval sont tous favorables à cette modification, d’autant plus que dans Saint-Laurent, la motion de M. DeSousa a été adoptée à l’unanimité. «Les enjeux de fluidité et de circulation à l’aéroport sont constants, donc c’est important de considérer l’afflux qui circulerait sur le site si le REM n’était pas prolongé», a illustré le maire de l’arrondissement.

Un REM «universel»

Au-delà de l’aéroport, ce prolongement offrirait plus de solutions en transport aux citoyens du sud-ouest de l’île, d’après le maire DeSousa.

«Si plus de gens de Dorval et de Lachine doivent se déplacer [en voiture] pour aller à l’aéroport, ça peut devenir problématique. Il y a déjà beaucoup de congestion dans le secteur. En ayant une gare du REM de plus, on vient régler un problème en amont.» – Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

L’aspect régional est aussi à considérer, d’après l’élu, qui dit vouloir «offrir le REM aux régions». «Via Rail dessert l’est de l’Ontario jusqu’à Kingston, donc de là, on pourrait avoir accès à l’aéroport de Montréal plus facilement, envisage-t-il. Ce n’est pas qu’un enjeu local.»

À Saint-Laurent, l’arrivée du REM permettra de développer «la mobilité de nos résidents» et des travailleurs, selon le maire. «Cette innovation majeure, pour être totalement réussie, doit toutefois être planifiée de manière à favoriser l’intermodalité […]. Les citoyens du Sud-Ouest ne doivent pas être oubliés», lance-t-il.

Dans un communiqué paru en fin d’avant-midi, l’arrondissement de Saint-Laurent rappelle qu’il demande «depuis plusieurs mois» déjà le prolongement de la ligne orange jusqu’à la gare Bois-Franc, avec pour objectif de «desservir les citoyens habitant l’ouest de l’A-15» via le REM. Outre Bois-Franc, celui-ci comportera quatre stations à Saint-Laurent, dont une au Technoparc notamment.

Lundi dernier, des centaines de personnes ont manifesté bruyamment à la Gare Centrale, au centre-ville de Montréal, contre les perturbations dans les réseaux de transport causées par les travaux d’aménagement du REM. Ceux-ci nuisent tout particulièrement aux usagers de la ligne de train de banlieue Deux-Montagnes malgré les mesures d’atténuation mises en place le mois dernier par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et l’autorisation d’une baisse de tarifs.