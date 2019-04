Montréal se souvient du génocide du Rwanda, il y a 25 ans

Des élus municipaux, provinciaux et fédéraux rendent hommage dimanche à la mémoire des 800 000 hommes, femmes et enfants qui ont péri dans le génocide des Tutsi il y a maintenant 25 ans, en 1994.

Une cérémonie s’est déroulée «en souvenir de ces pertes de vie et en solidarité aux proches des victimes» à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), tel que l’avaient souhaité les organismes Page Rwanda et l’Alliance for Génocide Awareness and Remembrance (AGAR). À leur initiative, plusieurs activités se sont tenus en mars et se tiendront en avril ainsi qu’en mai prochain pour ne «jamais oublier».

Organisateurs, citoyens et élus ont marché jusqu’au quai de l’horloge, dans le Vieux-Montréal, où ils y ont notamment déposé une gerbe de fleurs.

D’après la responsable de la diversité sociale au comité exécutif Madga Popeanu – qui était sur place –, il s’agit de contribuer «au devoir de mémoire et à l’expression de notre solidarité envers le peuple rwandais et les survivants, en particulier ces hommes et femmes du Rwanda qui ont choisi de vivre dans la métropole».

«Nous devons nous unir pour combattre toutes formes de racisme, de discrimination, d’intolérance et de violence. Et nous le faisons à la Ville de Montréal en misant sur l’accueil, l’intégration et la sécurité pour toute personne immigrante. Nous le réalisons également en faisant la promotion et l’éducation des valeurs telles que l’inclusion, l’harmonie et le respect des droits de la personne.» -Magda Popeanu, conseillère de Ville dans Côte-des-Neiges

Montréal dit avoir posé «plusieurs en gestes» pour favoriser la cohabitation et l’inclusion sociale dans les dernières décennies, tout en luttant contre le racisme et la discrimination. Au cœur de ces efforts : l’adoption de la Déclaration contre la discrimination raciale, en 1989, et la mise sur pied des déclarations de Montréal pour la diversité culturelle ainsi que sur le vivre-ensemble, respectivement en 2004 et en 2015.

D’après les données de l’administration municipale, quelque 5000 Rwandais et Rwandaises d’origine vivent au Québec, dont plus de 3000 d’entre eux sur le territoire de Montréal. Environ 50% de ce nombre est né au Rwanda.

En plus d’appuyer financièrement des initiatives concrètes comme la Semaine d’actions contre le racisme, la Ville ajoute qu’elle «exerce un leadership» à l’international sur les enjeux de droits humains et migratoires, estimant entre autres avoir joué un rôle important «dans la mobilisation des villes» pour faire adopter le Pacte mondial sur les migrations.

Un deuil de 100 jours

Le Rwanda a lancé dimanche une série de commémorations un peu partout au pays et dans le monde qui s’étaleront sur une centaine de jours, faisant référence aux quatre mois qu’a duré le génocide.

Depuis Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a dit de son côté vouloir honorer «le courage de tous ceux qui ont risqué leur vie pour sauver les autres lors de cette période sombre», félicitant les soldats canadiens et le général Roméo Dallaire «qui, malgré leur petit nombre et leur mandat limité, ont tous mis en oeuvre pour protéger ceux et celles qui cherchaient refuge.».

Le 3 avril dernier, des élus de l’opposition à la Ville de Montréal soutenus par des organismes locaux ont sommé Ottawa d’exercer «des pressions plus fortes» sur le Myanmar pour enquêter sur les crimes internationaux commis dans l’État de Rakhine contre les Rohingyas.

Le directeur exécutif de l’Institut montréalais d’études sur le génocide et les droits de la personne, Carl Matthews, a souligné qu’il était temps pour la métropole de réaffirmer son leadership en matière de droits humains. «On est l’une des seules villes au monde avec une marche pour l’humanité et contre les génocides, a-t-il soulevé. Montréal est une ville qui a produit des leaders mondiaux en droits de la personne comme Roméo Dallaire, Irwin Cotler ou Louise Arbour.»