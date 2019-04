Plus de jeunes dans les organismes paramunicipaux, réclame l’opposition

L’opposition officielle appelle la Ville de Montréal à augmenter la présence des jeunes au sein des conseils d’administration et des instances décisionnelles de ses organismes paramunicipaux, jugeant leur présence «essentielle» pour favoriser la diversité des idées sur la scène municipale. Une motion sera déposée en ce sens au prochain conseil municipal, le 15 avril.

«À la Société de transport de Montréal (STM), au Parc Jean-Drapeau, chez BIXI; partout, la présence des personnes de 35 ans et moins a des bénéfices non-négligeables», plaide en entrevue à Métro le conseiller dans Côte-de-Liesse, Francesco Miele.

L’élu, qui siège lui-même sur le conseil d’administration de la société de transport depuis ses 30 ans, dit être à même d’en tirer des constats très positifs. «C’est important de pouvoir représenter les intérêts de toute la société, lance-t-il. Or, force est de constater que la cadence est trop lente. On a encore une sous-représentation des jeunes, et le Conseil jeunesse de Montréal (CJM) le constate aussi.»

Le CJM notait déjà, en avril 2015 dans un rapport annuel, que «des actions concrètes doivent être entreprises pour relever les défis du développement et de la juste représentation de la relève, de l’équité générationnelle et d’une meilleure représentativité de la réalité montréalaise au sein des instances décisionnelles et consultatives» de la Ville.

«Il faut se rapprocher du mieux possible de la réalité démographique. Les moins de 35 ans composent environ 29% de la population. En ce moment, même en considérant la moyenne jusqu’à 40 ans, on est encore à un taux de 20% dans les instances», plaide M. Miele.

«Il faut trouver l’équilibre entre l’apport d’un membre de longue date avec une expérience administrative et des plus jeunes qui peuvent amener leur propre expérience, celle qui ne s’acquiert pas nécessairement avec les années, mais avec le vécu. Pour moderniser nos instances, il faut aussi moderniser nos administrateurs.» -Francesco Miele

L’idée est d’autant plus pertinente d’après l’élu que «la société évolue, incluant la scolarisation». «Il y a tellement de volets plus innés chez la jeunesse, on n’a qu’à penser aux outils technologiques ou à l’économie de partage. Ce sont des enjeux sur lesquels il faut sonder davantage nos jeunes», renchérit le membre de l’opposition officielle.

Force Jeunesse satisfait

Appelé à réagir, le président de Force Jeunesse, Daye Diallo, affirme voir la motion d’Ensemble Montréal d’un très bon œil. «Au niveau municipal, même si on voit qu’il y a des efforts qui sont faits, il faudrait qu’on en fasse plus pour s’assurer que les jeunes soient présents, qu’ils soient réellement représentés par les élus», avance celui qui est aussi analyste stratégique chez Montréal International.

Son groupe souhaite «avoir un signal politique fort» de la Ville de Montréal. «L’administration doit s’engager de manière très claire à travailler pour une meilleure représentativité. On parle d’une modification au règlement par exemple», envisage le président.

D’après lui, plus de jeunesse veut dire «plus de diversité», mais surtout une «plus-value» aux décisions qui sont ultimement rendues. «Ça ne s’achète pas l’expérience sur sa génération, d’être au fait de ce que vivent les jeunes, poursuit-il. Avec le temps, il y a un transfert de compétences qui s’installe entre les tranches d’âge, une forme de mentorat très intéressante pour la société.»

La Ville de Montréal annoncera mardi son plan pour «favoriser la présence des jeunes sur les conseils d’administration». Mis au courant de la situation, Francesco Miele a condamné «le manque de sérieux» de l’administration Plante.

«Ils ont notre motion en main depuis le 29 mars, et le téléphone n’a pas sonné une fois. On aurait pu avoir la courtoisie de nous en informer (…). J’ai l’impression que la Ville se sent prise de court», a-t-il commenté. Jointe par Métro, la porte-parole du comité exécutif, Laurence Houde-Roy, a nié le lien entre l’annonce de la Ville et la motion de l’opposition. «Ce sont des thèmes qui se recoupent, mais on n’est pas nécessairement en réaction», a-t-elle plaidé.