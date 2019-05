Le Plateau injecte 6 M$ dans une nouvelle place publique verte

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a injecté hier plus de 6 M$ pour «transformer» le secteur de l’avenue Fairmount Est, entre Saint-Laurent et De Gaspé. La création d’une place publique verte, non loin de l’école secondaire Robert-Gravel, est projetée au coin de la rue Saint-Dominique.

«C’est l’un de nos projets-phares qui se concrétisent, explique à Métro la conseillère du district du Mile-End, Marie Plourde. Ça fait un moment qu’on réalise l’importance des écoles au sein de nos quartiers. Ce sont les nouveaux parvis d’église, c’est là que les gens se réunissent.»

Au total, quelque 54 nouveaux arbres seront plantés dans le secteur, alors que «1 258 mètres carrés de superficie verdie» viendront «remplacer les revêtements d’asphalte et de béton». Une trentaine de nouveaux espaces de stationnements pour vélos sont aussi prévus.

D’après Marie Plourde, «de plus en plus de parents du quartier envoient leurs enfants à l’extérieur du Plateau» lorsque vient le temps de choisir une école secondaire. «Il n’y a pas d’attachement envers ces écoles-là qui, par moment, ont eu une mauvaise réputation. On pense que de retisser des liens, ça passe aussi par le milieu de vie», explique-t-elle.

En plus de la construction d’une place publique, l’administration du maire Luc Ferrandez vise aussi à «élargir les trottoirs en béton» dans les environs et à y construire des saillies. L’installation de «sept nouvelles colonnes lumineuses» ainsi que du mobilier urbain supplémentaire est aussi prévue, tout comme l’ajout de fosses de plantation qui viendront verdir le quartier. La chaussée sera également reconstruite dans plusieurs secteurs ciblés.

«Robert-Gravel est une école qui n’avait pas vraiment de campus, pas d’endroit où les jeunes pouvaient se rassembler. Il y avait aussi des résidants qui manquaient souvent d’espace. Les trottoirs sont étroits, il n’y a pas beaucoup de verdissement. L’idée, c’est que tout le monde y trouve sa place.» -Marie Plourde

Avec ce projet, l’arrondissement espère «réduire la vitesse des véhicules aux intersections […] et éliminer la circulation de transit à proximité de l’école Robert-Gravel, tout en augmentant le verdissement et en sécurisant les déplacements des piétons», lit-on dans des documents municipaux.

Des mesures d’atténuation de la circulation seront bientôt mises en place dans le secteur. «Ça va demande beaucoup de patience, mais ça doit se faire pour améliorer notre qualité de vie par la suite», illustre l’élue municipale.

D’après le maire Luc Ferrandez, la nouvelle place publique «agira non seulement à titre de mini-campus étudiant pour les élèves qui n’ont pas de cour d’école», mais elle agira aussi à titre «de véritable îlot de fraicheur, de calme et de paix, ouvert à tous les gens du quartier».

«Coin de rue par coin de rue, on continue de transformer et d’apaiser le quartier en multipliant les lieux de vie et de beauté.» -Luc Ferrandez

Depuis 2017, l’administration Ferrandez a accordé une série de contrats en vue de la réalisation du projet Fairmount Est, dont la production de plans et de devis et la réalisation d’une étude géotechnique et de caractérisation environnementale. L’arrondissement estime que le chantier sera terminé d’ici juin 2020. La «majeure partie» des travaux sera réalisée pendant la saison estivale.

L’école secondaire Jeanne-Mance serait par ailleurs la prochaine dans le collimateur de l’administration. Une grande mobilisation des parents incite actuellement l’arrondissement à réfléchir à des nouvelles façons de valoriser ses infrastructures.