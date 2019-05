6,5 M$ pour le nouveau pavillon du parc Henri-Bourassa

Ce n’est pas le terme «chalet de parc», mais bien «pavillon» que les élus de Montréal-Nord souhaitent utiliser pour décrire le futur bâtiment qui desservira les usagers du parc Henri-Bourassa. Les élus de l’arrondissement ont récemment donné le feu vert à ce projet en y injectant plus de 6,5 M$.

On en sait pour l’instant peu sur la forme finale que prendra le pavillon du parc Henri-Bourassa. Ce qui toutefois certain, c’est que celui-ci sera conçu avec un souci particulier de cohérence avec les installations existantes dans le parc, qui comprennent l’école Henri-Bourassa et la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. «Ça fait partie d’une d’une démarche pour rénover complètement le parc Henri-Bourassa», explique la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. «Des consultations nous ont permis de voir qu’il y avait un besoin important pour ça», ajoute-t-elle.

Cette démarche, Montréal-Nord l’avait annoncée en juin 2018 en soulignant les 10 ans de la mort de Fredy Villanueva dans ce même parc. La nouvelle place de l’espoir, la création d’un terrain de soccer-football à surface synthétique et de nouveau faisaient aussi partie de cette annonce. Le futur pavillon de parc y était alors décrit « moderne [et] apte à accueillir les jeunes et des organismes ainsi qu’à tenir des événements de groupe».

Répondre à une forte demande

Le parc Henri-Bourassa, très fréquenté par les Nord-montréalais, ne possède actuellement aucune toilette publique. Un parc «très dépourvu en termes d’équipement alors qu’il est dans un des quartiers les plus denses au Canada», observe la mairesse. Ce pavillon est censé combler ces besoins.

Il n’y aura toutefois pas de vestiaire à proprement parler dans ce pavillon. «Nous avons une autre solution en vue à ce sujet», informe le chef de division des communications de l’arrondissement, Daniel Bussières. Selon la mairesse, une entente a été conclue avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Ile (CSPI) en ce sens.

Le nouveau pavillon sera situé au nord-est du parc Henri-Bourassa, près de la caserne de pompiers.

Un contrat de 6 029 518,95 $, taxes incluses, a été octroyé à Construction Genfor Ltée pour la construction de ce nouveau pavillon. D’autres frais d’incidence et de contingence portent l’investissement à un montant total de 6 519 660,45 $.

La durée des travaux prévue est de près de deux ans. «Il y aura des annonces subséquentes pour qu’on donne plus de détails sur comment ça va se passer», soulève la mairesse.

La mairesse affirme que le pavillon et d’autres projets feront du parc Henri-Bourassa un parc 2.0 dans les prochaines années.