Incertitudes face aux travaux de revitalisation de la rue Broadway de Montréal-Est

Près de 13M$ d’investissements étaient prévus au cours des prochains mois pour revitaliser l’avenue Broadway, à Montréal-Est. Seul hic : aucun soumissionnaire n’a répondu à l’appel d’offres.

Treize entrepreneurs ont fait la demande pour obtenir les documents nécessaires à la soumission, mais aucun d’entre eux n’a donné suite.

« Nous sommes surpris, et déçus, évidemment, soupire le maire Robert Coutu. D’après ce que j’entends, les entreprises de gainage sont débordées et ne peuvent répondre à la demande. Et nous n’embarquerons certainement pas dans une surenchère. »

En plus des travaux d’égouts et d’aqueduc, la Ville prévoyait la réfection des chaussées, le remplacement des trottoirs et des bordures, l’aménagement d’une piste cyclable et le remplacement des dispositifs d’éclairage. Les travaux auraient également touché une partie des rues Laurendeau et Victoria.

Le conseil de Ville se réunira la semaine prochaine pour évaluer les options possibles.

« Peut-être pouvons-nous scinder les contrats, ou faire seulement une partie des travaux prévus?, se questionne le maire. Nous irons de l’avant avec une autre option à ce moment, et prendrons le temps de prendre un peu de recul pour comprendre ce qui s’est passé. »

Des investisseurs ont démontré de l’intérêt sur plusieurs terrains, et attendent que l’administration montréalestoise aille de l’avant avec les améliorations, selon M. Coutu.

Les citoyens et commerçants du secteur auront peut-être un été moins mouvementé qu’ils ne le craignaient, mais les travaux devront se faire un jour ou l’autre, plusieurs infrastructures souterraines ayant atteint leur durée de vie utile.