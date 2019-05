25% des rues en mauvais état: Montréal reconnaît qu’il faut en faire plus

Même si Montréal a déjà investi des centaines de millions de dollars depuis 2015 dans les infrastructures routières, il faut toujours en faire plus. C’est ce qu’a reconnu mardi la mairesse Valérie Plante, alors qu’un rapport d’auscultation de la Ville met en lumière que près du quart des rues principales sont en très mauvais état.

«On doit toujours en faire plus. En même temps, il y a des rues qui sont en très mauvais état, mais on a augmenté le nombre de rues en excellent état», a témoigné la chef de Projet Montréal, en marge d’une visite du chantier de Sainte-Catherine Ouest en matinée.

Un reportage du Bureau d’enquête du Journal de Montréal révélait mardi que si 146 km de rues sont passés de l’attribution «très mauvais» à «excellent» depuis 2015, quelque 202 km en très mauvais état n’ont pas été rénovés et leur état n’a pas changé.

Cette réalité démontre selon la mairesse qu’il faut trouver «un juste milieu» en matière d’infrastructures routières, afin d’hausser le nombre de routes en excellent état tout en maintenant les axes en mauvais état au plus bas taux possible.

«Une ville, comme administration, doit toujours négocier entre des grandes rénovations – refaire les rues, les améliorer – et en même temps colmater les nids-de-poule. Avec les périodes de gel et de dégel l’hiver passé, leur nombre a augmenté de façon drastique, alors on doit trouver cet équilibre-là.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal

Malgré les critiques, Mme Plante se dit «très satisfaite» des efforts de son administration. «En sachant qu’il y a plus de routes en excellent état, ça me donne le goût de continuer, d’investir davantage. Dans notre budget, il y a une large part à la rénovation et à l’aménagement des rues. On ne laisse pas ça de côté», s’est-elle aussi défendue.

Dans un communiqué publié mardi, la Ville de Montréal rappelle que 41% des chaussées sont «en excellent ou en bon état», un chiffre qui atteignait à peine 20% en 2015 sous le règne de Denis Coderre. À cette date, environ 55% des rues à l’étude étaient «en très mauvais ou en mauvais état», soutient la ville-centre, qui soutient avoir ramené cette fréquence à la baisse, jusqu’à 39% l’an dernier.

Parlant d’une «amélioration significative», le responsable des infrastructures routières au comité exécutif, Sylvain Ouellet, estime que les investissements de la Ville «portent leurs fruits». «Il y a de plus en plus de rues qui sont refaites, et ça paraît», a-t-il insisté.

Un peu plus de 14 000 tronçons ont été examinés sur l’île de Montréal lors de cette «grande campagne» d’auscultation des rues, pour un total de 1665 kilomètres entre le mois de juillet et le mois d’août dernier. L’exercice doit permettre à la Ville de mieux planifier ses investissements routiers, entre autres.

Montréal juge que c’est l’augmentation des interventions de réhabilitation des chaussées, prévue dans son nouveau Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR), qui a permis d’augmenter le nombre de rues en excellent état.

Sur le réseau artériel, les auscultations routières sont réalisées aux deux ans dans la métropole, mais ne le sont qu’aux quatre ans pour le réseau local. Celui-ci devra d’ailleurs être passé au peigne fin cette année. C’est pour prévenir «un rythme plus rapide de dégradations» sur les grandes artères que la Ville a choisi de fonctionner ainsi.