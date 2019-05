La station Beaudry rouvrira en juin «dans un esprit de chantier»

Fermée depuis octobre dernier, la station Beaudry du métro de Montréal rouvrira ses portes au début juin «dans un esprit de chantier», la finition architecturale des murs, des plafonds ou des mezzanines n’étant pas encore complétée, convient la Société de transport de Montréal (STM).

«C’est sûr qu’on n’aura pas l’effet WOW. Disons que les usagers vont encore être dans un espèce d’esprit de chantier», résume la porte-parole de la STM Amélie Régis, en entrevue à Métro.

La société de transport a effectivement dû prioriser des travaux d’une plus grande importance qui n’auraient pas pu être réalisés si la station était demeurée ouverte. «Tout le côté architecturale – les murs, les plafonds, les finis –, ça ne sera pas encore installé», admet la porte-parole d’emblée.

Depuis près de huit mois, près d’une centaine d’ouvriers de la construction – 70 de jour et 20 de nuit – s’affairent à la réfection de la station de la ligne verte qui arrivait à un point de rupture, rendant son exploitation «impossible» d’après Mme Régis. «On voulait rouvrir le plus rapidement possible et dès que ces travaux critiques ont été réalisés, ça a été décidé. Après, on complètera les choses de nature plus esthétique si on veut», a-t-elle indiqué.

Si le chantier s’est bien déroulé dans son ensemble, respectant budgets et échéanciers, la STM ne cache pas «qu’elle s’est confrontée à quelques surprises».

«Quand on construit dans le métro, on construit dans l’existant qui date des années 60. Souvent, par exemple, les plans ne sont pas conformes à la réalité, alors on ouvre des murs et il peut toujours y avoir des petites surprises.» -Amélie Régis, porte-parole de la STM

Pendant la fermeture de la station, une dizaine de «travaux critiques» ont été réalisés. Deux escaliers fixes ont notamment été démolis puis reconstruits pour en assurer la sécurité ; le tunnel piétonnier et l’édicule ont été réfectés ; des fissures dans le béton ont été colmatées ici et là ; une porte motorisée élargie a été ajoutée. Bref, les installations ont été revampées.

«L’effet WOW» de Beaudry devra attendre à mars 2020, d’après la société de transport, qui doit réalisé d’ici là quelques travaux mineurs dont la reconstruction de «cinq autres escaliers fixes», l’installation des finis architecturaux, l’aménagement extérieur et la mise sur pied d’une nouvelle signalétique pour les usagers.

«Le remplacement de la membrane d’étanchéité au niveau de la rue Beaudry, entrainant la fermeture de la rue du même nom, quant à elle, se poursuivra jusqu’à l’automne 2019», a par ailleurs indiqué la STM dans un communiqué paru en début d’avant-midi, mercredi, ajoutant que la navette entre Papineau et Berri-UQAM sera progressivement retirée du service après la réouverture de la station Beaudry.

D’après les données de l’organisme public, près de 1,5 millions d’usagers ont utilisé la station Beaudry en 2017, soit 4726 entrants en moyenne chaque jour de semaine, en faisant la 60e station en importance du réseau de la STM sur 68 points de service pour les usagers.

La totalité des travaux de 19 mois, jusqu’en 2020, est entièrement financée par le ministère des Transports du Québec, à la hauteur de 23,3 M$.

Rappelons que Beaudry est devenue cette année la septième station à devoir fermer pour la réalisation de travaux d’envergure depuis la création du réseau de métro dans la métropole, après Beaubien en 2015, Jolicoeur en 2013, Villa-Maria en 2011, Côte-Sainte-Catherine en 2010, Charlevoix en 2009 et Georges-Vanier en 2008.

Ne voulant pas nuire aux activités entourant la piétonisation de la rue Sainte-Catherine, prisée par les touristes à ce moment, la STM a choisi de rénover Beaudry hors de la saison estivale, contrairement à ses habitudes.