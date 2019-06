Intersection dangereuse: le Plateau-Mont-Royal retranchera une voie sur le boulevard Saint-Joseph

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal retirera une voie sur un tronçon du boulevard Saint-Joseph Ouest et augmentera la signalisation à une intersection dangereuse afin d’y rendre les déplacements des piétons et des cyclistes plus sécuritaires.

Une voie sera retranchée dès juillet sur cette artère routière sur deux tronçons totalisant quelques centaines de mètres menant à l’intersection avec la rue Hutchison, considérée comme dangereuse.

«Des problématiques de sécurité et de vitesse ont été soulevées à l’intersection du boulevard Saint-Joseph Ouest et de la rue Hutchison par de nombreuses requêtes de citoyens dans les dernières années», indiquent des documents décisionnels approuvés lundi en séance du conseil d’arrondissement, qui précisent que deux abaissées de trottoir seront également aménagées sur un côté de l’intersection pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite.

«En venant retrancher cette voie-là sur Saint-Joseph Ouest, on augmente la visibilité de tous les usagers de la route, que ce soit les automobilistes, les cyclistes et les piétons», a expliqué à Métro le conseiller du district du Mile End, Richard Ryan, qui a précisé qu’un panneau d’arrêt obligatoire sera par ailleurs ajouté près de l’intersection dans les prochaines semaines.

«Quand on sécurise un coin de rue, on amène un sentiment de sécurité pour les piétons et les cyclistes.» -Richard Ryan, conseiller du district du Mile End

Contacté par Métro, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’a pu fournir de données sur le nombre d’accidents impliquant des cyclistes ou des piétons qui ont eu lieu sur cette partie du boulevard Saint-Joseph dans les dernières années.

«Toutes les intersections où existent des croisements entre piétons, cyclistes et un fort volume de circulation automobile comportent des risquent de collisions», a toutefois rappelé le corps de police par courriel.

Cette initiative, qui devrait avoir des «impacts minimes sur la circulation», n’entraînera par ailleurs le retrait d’aucune place de stationnement, a précisé M. Ryan.

Ruelles vertes

L’arrondissement investira également près de 750 000$ afin d’aménager sept nouvelles ruelles vertes d’ici septembre. Cette initiative, qui impliquera «une déminéralisation importante» dans certaines rues, vise principalement à améliorer «la qualité de vie» des citoyens du Plateau-Mont-Royal «en limitant les îlots de chaleur».

«Les végétaux et les arbres sont des éléments qui contribuent à lutter contre les effets des changements climatiques», a indiqué l’élu de Projet Montréal, qui a souligné que la présence de nombreux arbres permet de diminuer de plusieurs degrés la température dans un secteur «pendant une canicule en été».

Un constat que partage le responsable des campagnes espaces verts et milieux naturels au Conseil régional de l’environnement (CRE) de Montréal, Emmanuel Rondia.

«C’est sûr que les ruelles vertes, c’est autant de bonnes solutions qui permettent de réduire les îlots de chaleur. Ça permet la rétention des eaux de pluie et ça contribue à la vie de quartier», a-t-il souligné.

M. Rondia a d’ailleurs souligné l’importance de verdir afin de contrer les effets néfastes sur la santé que peuvent entraîner les îlots de chaleur.

«On s’attend à une augmentation du nombre de vagues de chaleur dans les prochaines années avec les changements climatiques, a-t-il noté. Ça peut avoir des impacts sur la santé des gens qui, par exemple, ont déjà des maladies cardiaques.»

Ces nouveaux aménagements porteront à 96 le nombre de ruelles vertes dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.