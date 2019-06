Valérie Plante exige qu’on «refasse» les affiches du Solstice d’été

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, entend «exiger» des organisateurs du Solstice d’été, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, qu’ils «refassent» leurs affiches pour mieux mettre en valeur la Fête nationale de la Saint-Jean.

«S’il y a un moment pour s’afficher, s’affirmer et non s’effacer, c’est celui-là», a tweeté la chef de Projet Montréal tôt en matinée jeudi, réagissant ainsi à la décision de l’administration du maire Benoit Dorais de créer un festival plus «large» et plus «inclusif» du nom de Solstice d’été.

La promotion de l’événement, qui est entre autres organisé par le Mouvement national des Québécois, ne fait effectivement jamais mention de la Saint-Jean, quoique le communiqué initial assure que celle-ci sera «au cœur des célébrations» et «plus importante que jamais» avec des «discours patriotiques» au menu.

«Nous allons célébrer avec fierté la Fête nationale les 23 et 24 juin. Nous avons décidé d’étendre les festivités et de créer un festival plus large cet été. Ça ne remplace pas la Fête nationale. Au contraire, elle sera mise de l’avant pendant les activités», a assuré le maire Dorais mercredi soir.

Dans un communiqué, il ajoute que «nous voyons maintenant plus grand avec le Festival qui souligne la richesse de nos racines dans un cadre inclusif et rassembleur», soulignant que la fête nationale «est déjà très populaire dans notre arrondissement».

Mercredi soir, une organisatrice du festival a confirmé au réseau TVA que des modifications seront apportées d’ici peu pour que le terme «fête nationale» soit inclus à la promotion de l’événement. Par ailleurs, le site https://festivalsolsticemontreal.com n’était plus accessible jeudi en début de matinée.

Indignation et frustration

La décision a eu l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont condamné «cette honte» pour la métropole et pour tout le Québec. «Ça me dégoûte que Montréal cache et enterre les Québécois et leur Fête nationale», a notamment écrit l’un d’eux.

Vedette de la programmation musicale aux côtés de Radio Radio, le rappeur Biz – qui s’est fait connaître avec le groupe Loco Locass – a lui aussi condamné cette situation. «Je découvre en même temps que vous ce Solstice. En ce qui me concerne, il est clair qu’on va célébrer la St-Jean, fête nationale de tous les Québécois», a-t-il indiqué, ajoutant que la fierté québécoise sera «brandie bien haut».

Même son de cloche pour la députée indépendante dans Marie-Victorin, Catherine Fournier, qui a déploré une position «scandaleuse» où on envoie «le message implicite d’une Fête nationale qui ne serait pas assez inclusive et rassembleuse, alors qu’elle est précisément la fête de tous les Québécois». «En invitant les concitoyens de toutes origines à joindre un événement autre que celui de la Fête nationale, on insinue qu’ils ne devraient pas se sentir les bienvenus à participer aux festivités habituelles. Quel mauvais message à envoyer», a-t-elle estimé.

Depuis la colline parlementaire, à Québec, la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, a quant à elle parlé «d’une erreur» des organisateurs. «Ils doivent revoir le positionnement, parce que l’argent a été donné par les Québécois pour fêter la fête nationale», a-t-elle insisté.