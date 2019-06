Surdoses d’opioïdes: les pompiers de Montréal formés pour administrer la naloxone 

Les pompiers de Montréal ont été formés dans les derniers mois pour pouvoir administrer de la naloxone alors que le nombre de cas de surdoses d’opioïdes est en hausse dans la métropole.

Depuis 2014, les paramédics d’Urgences-Santé ont administré cet antidote 600 fois à des citoyens de Montréal et de Laval pour contrer les effets des surdoses d’opioïdes, qui peuvent entraîner des arrêts respiratoires.

«Depuis les dernières années, on voit une augmentation périodique [des surdoses d’opioïdes]. Normalement, au début du printemps et de l’été, on voit une hausse des cas», a indiqué jeudi à Métro le chef de la qualité des soins à Urgences-santé, Julien Couturier.

Alors que des données fournies par le Bureau du coroner indiquent que les opioïdes ont fait 71 morts en 2017 à Montréal, l’ensemble des pompiers de la métropole ont été formés progressivement dès septembre 2018 par les paramédics d’Urgences-Santé afin de pouvoir intervenir lorsque des surdoses font l’objet d’appels au 911. Toutes les casernes de la métropole sont maintenant équipées de l’antidote, a annoncé la Ville jeudi.