1,2M$ pour développer les zones agricoles dans le Grand Montréal

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le gouvernement du Québec verseront plus de 1M$ au cours des trois prochaines années afin de mettre en place des programmes favorables au développement de l’agriculture et des entreprises bioalimentaires dans le Grand Montréal.

C’est ce qu’on annoncé les deux instances dans un communiqué de presse diffusé lundi matin. Québec assurera le paiement d’une somme de 675 000$ sur cette période, alors que la CMM déboursera 525 000$.

La mesure vise à fournir le financement à divers projets structurants provenant du Plan de développement de la zone agricole, explique le communiqué.

«La zone et les activités agricoles revêtent une importance cruciale pour le Grand Montréal. Il est essentiel de les protéger et d’appuyer leur croissance. Cette entente donne les leviers nécessaires pour le faire», a soutenu la mairesse Valérie Plante, aussi présidente de la CMM.

«Les actions qui en découleront renforceront la compétitivité économique ainsi que l’attractivité et la vitalité du territoire agricole de la CMM», a de son côté affirmé la ministre provinciale responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

Le Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en agriculture urbaine révélait dimanche que les zones d’agriculture urbaines québécoises poussent rapidement dans les dernières années, en particulier à Montréal. Selon son étude, «Portrait de l’agriculture urbaine commerciale au Québec», on compte 50 de ces entreprises en milieu urbain au Québec, dont plus de 70% dans la métropole.

Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement, lancé en 2011, prévoit «accroître de 6% la superficie globale des terres en culture dans le Grand Montréal d’ici 2031».