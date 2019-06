Réouverture de l’écocentre de LaSalle

L’écocentre de LaSalle rouvre graduellement depuis jeudi matin après avoir été fermé au public durant sept semaines. Les écocentres de Montréal sont donc tous en activité, juste à temps pour la période des déménagements.

Concrètement, celui de LaSalle sera ouvert les 20, 21 et 22 juin ainsi que les 27, 28 et 29 juin, de 10h à 18h. Ce n’est qu’à partir du 2 juillet qu’il aura les mêmes horaires que les autres écocentres du réseau, soit du mardi au samedi, de 10h à 18h. Cet horaire réduit demeure pour une durée indéterminée.

Pour l’instant, les utilisateurs devront déposer leurs matières résiduelles au sol plutôt que dans les conteneurs. Elles seront ainsi chargées par un tracteur-chargeur dans des camions-bennes et acheminées vers les centres de traitement.

Au moment de mettre en ligne, l’identité de la nouvelle entreprise responsable de l’écocentre n’avait pas encore été dévoilée par la Ville de Montréal.

Fermeture précipitée

L’écocentre et le centre de réemploi de LaSalle étaient fermés depuis début mai. En cause, la compagnie Mélimax, responsable du contrat initial pour LaSalle et l’écocentre de Saint-Laurent, fait face à une interdiction d’exercer par l’Autorité des marchés publics alors que celle qui a pris la relève ne pouvait plus répondre à la demande.

Services Matrec assurait le service à LaSalle depuis la fin avril pour «dépanner pour une fin de semaine», en attendant que la ville-centre trouve une solution à plus long terme, selon son porte-parole, Bernard More. Seule une entente verbale avait été conclue.

«Si on veut offrir des services à la hauteur de ce que demande la Ville de Montréal, il faudrait qu’on ait beaucoup plus d’équipements et de disponibilités», précise-t-il.

«Étant donné l’ampleur des besoins en équipement et en personnel, et étant donné que nos ressources sont aussi déployées pour d’autres clients, on n’avait pas les ressources disponibles pour répondre à tous les besoins de la ville.»

— Bernard More, porte-parole de Services Matrec

La ville-centre avait tenté de maintenir l’écocentre de LaSalle ouvert en réduisant les heures d’ouverture, en vain.

«Le manque de main-d’œuvre qui affecte l’ensemble du secteur du transport de conteneurs a occasionné des difficultés opérationnelles à Matrec et des interruptions temporaires de service», explique la relationniste de la Ville de Montréal, Camille Bégin.

Pour terminer le contrat de Mélimax, Intact Assurances, alors responsable de l’exécution du contrat, a engagé Conteneurs Rouville. Cette dernière a également cessé d’offrir des services dans les écocentres de LaSalle et Saint-Laurent, en raison de démêlés avec Montréal.