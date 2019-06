Deux écoles agrandies et deux écoles créées dans Montréal-Nord

L’investissement record en éducation du gouvernement provincial touchera deux projets d’agrandissement et deux projets de création d’écoles dans Montréal-Nord. Une annonce qui survient dans un contexte de besoin urgent de locaux scolaires dans cette région de la métropole.

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a dévoilé le 21 juin dernier les détails des différents projets retenus pour Montréal. Pour sa part, La CSPI reçoit plus de 105 M$ pour financer 14 projets. Parmi ceux-ci, quatre seront à Montréal-Nord.

L’agrandissement de l’école primaire de la Fraternité, située près de l’École Calixa-Lavallée, a été annoncé. À lui seul, ce projet coûtera 15,5 M$.

Le bâtiment annexe à l’École primaire René-Guénette, qui appartenait déjà à la CSPI, sera réaménagé afin de créer six classes supplémentaires pour 5,8 M$. «L’état actuel du local ne permet pas d’accueillir des élèves», soutient Valérie Biron, directrice des communications à la CSPI.

Ces projets ne sont pas de nature à rafraîchir les installations éducatives, mais bien à créer des places-élèves, tient à mentionner Mme Biron.

De nouvelles écoles pour Montréal-Nord

Une première école primaire sera aménagée dans un bâtiment occupé depuis six ans par l’Académie Blaise-Pascal, et qui a récemment été acquis par la CSPI pour 2,8 M$. Au moment d’écrire ces lignes, il nous a été impossible de connaître le sort de cette école privée qui occupe ces locaux depuis six ans.

Une autre nouvelle école primaire sera construite, pour laquelle un montant de 3,4 M$ a été octroyé. Approximativement 90% du financement reste à être donné pour compléter le montage financier. Cependant, la CSPI se bute à des obstacles dans sa recherche d’un endroit pour installer ce nouvel établissement. «Après plusieurs discussions avec l’arrondissement, il est difficile de trouver un terrain adéquat pour accueillir une école primaire», indique Valérie Biron.

La CSPI dit être en discussion pour acquérir un terrain dans un nouveau développement domiciliaire sur Albert-Hudon, près de la délimitation est de l’arrondissement.

«Avec ce nombre record de projets d’agrandissement et de construction, nous venons offrir des environnements d’apprentissage modernes et combler le manque de locaux, un problème qui remonte aux gouvernements précédents», a déclaré par communiqué Jean-François Robert, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

«Ces investissements témoignent du sérieux du ministre concernant les actions à poser pour faire face à l’accroissement fulgurant du nombre d’élèves, tant au primaire qu’au secondaire», s’est réjoui Mme Biron par courriel.

Rappelons que la CSPI a besoin de 156 classes supplémentaires pour la rentrée scolaire 2019 pour accueillir plus de 3000 nouveaux élèves inscrits.