Nombre de décès de piétons en hausse: le SPVM se mobilisera tout l’été

Près de cinq mois après que la Ville de Montréal ait promis «d’intensifier les interventions en matière de sécurité et de confort des piétons», la situation ne semble pas aller en s’améliorant. Neuf piétons ont déjà perdu la vie sur les routes de la métropole depuis le début de 2019, en comparaison avec six pour la même période l’an dernier, ce qui incite les autorités à se mobiliser.

«C’est clair qu’il fallait réagir. En juillet et en août, nos postes de quartier vont faire de la sensibilisation dans plusieurs milieux, sur la rue et dans des centres de personnes âgées par exemple», a expliqué à Métro la conseillère à la Division de la sécurité routière et de la circulation au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Nathalie Valois.

Des neuf piétons décédés en 2019 à Montréal, sept d’entre eux avaient 65 ans et plus.

«Il faut aller davantage vers cette clientèle-là et voir ce qui peut être fait dans chaque secteur, avec nos partenaires de mobilité locaux», reconnait à ce sujet Mme Valois.

«On s’aperçoit avec le temps et avec les plaintes qu’on reçoit que la problématique, aujourd’hui, c’est aussi la relation piétons-cyclistes. Certains piétons nous disent qu’ils craignent davantage les cyclistes que les automobilistes.» -Nathalie Valois

Le SPVM a lancé, le 27 juin dernier, un blitz de sensibilisation en plein cœur du centre-ville. Au coin des rues Cherrier et Berri, mercredi, des cadets ainsi que des jeunes bénévoles de l’organisme Jeunesse au Soleil (JAS) ont répondu aux questions des usagers en leur distribuant de l’information sur les comportements à adopter en matière de sécurité routière, surtout l’été.

«Les gens doivent apprendre à modifier leurs comportements, dit Nathalie Valois. Il y a des piétons, des cyclistes, des personnes à mobilité réduite, des automobilistes et là on s’en vient avec des trottinettes en libre-service. Il y a de plus en plus d’usagers et il faut s’ajuster. C’est tout un défi pour nous aussi de modifier nos interventions au fur et à mesure.»

D’après le plus récent rapport annuel du service de police, 18 piétons sont décédés sur les routes l’an dernier, soit 3 fois plus qu’en 2017. Ils ont aussi été 87 à subir des blessures graves en 2018, soit 9 fois plus que l’année précédente. Depuis le début 2019, dix collisions mortelles sont survenues à Montréal, dont 9 impliquant des piétons.

Plus tôt cette année, la mairesse de Montréal Valérie Plante disait vouloir «s’assurer, en 2019, que nous redoublions d’effort afin de favoriser des aménagements qui répondent aux besoins des usagers les plus vulnérables».

«Malheureusement, on ne sent pas toujours l’impact de nos campagnes, réagit Mme Valois. C’est même parfois un peu décourageant. Malgré tout, il faut voir que la population augmente, le nombre de voitures aussi, donc somme toute, sur le long terme, on arrive à faire une différence.»

Dans Ville-Marie, pour limiter la vitesse et «accroître la sécurité», l’arrondissement planche depuis l’an dernier sur l’installation de saillies de trottoirs. Plus d’une soixantaine ont été installées depuis le début de 2018 et 72 autres le seront cette année, selon les données de l’arrondissement.

Plus de détails suivront.