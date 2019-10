Plus de 50 000 personnes privées d’électricité à Montréal

Les fortes pluies et les rafales auront eu raison du réseau d’électricité de Montréal.

Ce matin, Hydro Québec comptait 53 505 clients privés d’électricité dans la région de Montréal.

Avec 54 interruptions enregistrées sur le réseau, Montréal se place en tête des régions québécoises les plus touchées par ces coupures.

Suivie de près par la Montérégie avec 89 coupures et 28 058 clients sans électricité, et Laval avec 12 coupures et 8 235 personnes touchées.

Au final, sur l’ensemble de la province, 281 coupures privent 106 633 clients Hydro Québec de courant.

Vous pouvez retrouver les informations mises à jour, région par région, ici : état du réseau.

Météo Média a lui lancé une alerte et un avertissement de pluie. Selon le site météorologique, «des quantités totales de pluie entre 50 et 80 millimètres sont attendues sur les Basses Laurentides, Montréal et la Montérégie d’ici à ce soir.» Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres, selon l’alerte.

Les fortes pluies devraient durer jusqu’en début d’après-midi sur Montréal, avant de remonter vers Ottwa aux alentours de 15 heures.