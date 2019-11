Interdiction des armes de poing: le fédéral «doit assumer», plaide Ensemble Montréal

L’opposition à l’hôtel de ville de Montréal veut «resserrer les règles» en matière de contrôle des armes à feu. S’il salue la volonté du gouvernement fédéral de bannir les armes d’assaut, le parti dirigé par Lionel Perez déplore qu’Ottawa veuille refiler aux municipalités la responsabilité d’interdire les armes de poing sur leur territoire. Une motion sera déposée en ce sens au prochain conseil municipal.

«On partage l’objectif, mais pas le moyen, a indiqué le chef d’Ensemble Montréal mercredi lors d’une mêlée de presse. C’est une responsabilité qui devrait demeurer fédérale. Si Justin Trudeau veut donner ce pouvoir aux villes, les résultats ne seront tout simplement pas au rendez-vous.»

L’élu municipal dit se questionner sur l’impact que peut avoir une ville comme Montréal sur d’autres métropoles, et souligne qu’il faut lancer un «mouvement national» pour bannir les armes de poing.

En août 2018, l’administration Plante avait aussi demandé à Ottawa d’interdire la possession d’armes de poing et d’armes d’assaut. Non seulement sur son territoire, mais dans l’ensemble du pays, sauf dans certains cas d’exception pour les membres des Forces armées et des corps policiers.

«Même si une ville contrôle ses armes, comment peut-elle contrôler celles de toutes les autres villes avoisinantes? […] On n’a pas le pouvoir de l’appliquer au final.» -Lionel Perez, chef de l’opposition

Son parti avance aussi qu’un programme de rachat des armes à feu doit être mis en place rapidement pour s’attaquer au problème. «Les citoyens vont remettre leurs armes au service de police de façon volontaire et anonyme, en échange d’un montant d’argent. La police ne pose aucune question et remet l’argent sur le champ», illustre Lionel Perez.

Un programme similaire a permis de récolter plus de 3000 armes dans la ville de Toronto, selon lui.

Le Service police de la Ville de Montréal (SPVM) devrait aussi «colliger et diffuser» des données plus précises sur le nombre de meurtres, de suicides et d’accidents liés aux armes à feu à Montréal. «On ne le fait pas actuellement de façon détaillée», soutient le chef de l’opposition.

«Fermer le robinet»

Pour la coordonnatrice de l’organisme PolySeSouvient, Heidi Rathjen, il est urgent au Canada de «fermer le robinet et d’interdire toute important ou fabrication d’armes de poing». Leur nombre a augmenté de manière «fulgurante» depuis 2012, déplore-t-elle. Statistique Canada dresse effectivement une hausse de 456 000 à 935 000 en sept ans seulement.

«La tuerie à la mosquée, la tuerie à Concordia, c’était des armes de poing légales. En les interdisant, on affecte certains mauvais usages. On rend ça plus difficile pour les gens mal intentionnés d’y avoir accès.» -Heidi Rathjen, coordonnatrice de PolySeSouvient

Celle qui a été témoin de la tuerie à l’École Polytechnique en 1989, qui a coûté la vie à 14 femmes, condamne elle aussi que le gouvernement Trudeau veuille donner pareille responsabilité aux municipalités. «La pratique serait inefficace et irréaliste, compte tenu des lobbys des armes auxquels ferait face tout maire qui choisirait d’aller de l’avant», dénonce-t-elle.

L’organisme dit de nouveau compter sur la mairesse Valérie Plante pour «exercer son leadership à travers le pays» et inciter d’autres villes à interpeller le gouvernement fédéral à ce sujet.

«Pour nous, c’est vraiment un enjeu apolitique. On ne veut pas que ça devienne un enjeu d’Ensemble Montréal on de Projet Montréal», a aussi considéré Lionel Perez.

Depuis 2008, environ 66 000 armes ont été saisies au Québec, d’après les données de la Sûreté du Québec (SQ).