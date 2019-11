Brigadiers: Montréal injecte 1 M$ pour entamer un «rattrapage»

Montréal embauchera près d’une cinquantaine de brigadiers pour sécuriser plusieurs intersections à l’échelle de son territoire. La Ville, qui a demandé aux arrondissements de lui fournir une liste des secteurs les plus accidentogènes, réserve 1 M$ dans son budget 2020 pour entamer un rééquilibrage important en matière de sécurisation des piétons.

«Il n’y a pas eu d’améliorations ou d’ajout de ressources chez les brigadiers depuis 2002. C’est clair qu’il y a un rattrapage à faire», a illustré mardi la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Au coin de la rue Beaubien et de la 25e avenue – un quadrilatère où se trouvent trois écoles primaires et où les travaux du SRB Pie-IX compliquent les déplacements –, la chef de Projet Montréal a insisté sur la nécessité de «mettre du renfort» en première ligne. Mais aussi «d’ajouter plus de signalisation», dont des panneaux d’arrêt et des traverses piétonnières bien identifiées.

«Si on veut soutenir le transport actif et inciter les petits, moyens et grands à marcher de manière sécuritaire, c’est nécessaire d’embaucher des brigadiers, ajoute-t-elle. La sécurité des plus vulnérables est fondamentale, et il faut agir de façon soutenue.»

Son administration affirme que si des besoins supplémentaires se font sentir dans les prochaines années, des brigadiers supplémentaires seront de nouveau embauchés.

Mme Plante invite tous les arrondissements à participer au processus. «C’est vrai que dans le centre-ville, il peut y avoir plus de conflits d’usagers, mais il en demeure pas moins qu’autour des écoles, que ce soit à Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pierrefonds-Roxboro ou Lachine, on veut que les enfants se sentent en sécurité. Quand on sécurise une intersection, tout le monde en sort gagnant», lâche-t-elle.

Qu’en pensent les brigadiers?

Pour la brigadière Carole Fortier, qui occupe la fonction depuis plus de cinq ans maintenant, l’ajout de ressources était devenu «nécessaire».

«Avec la circulation d’aujourd’hui et l’agressivité des conducteurs, on a besoin de monde. Depuis quelques années, la façon de conduire des automobilistes a complètement changé à cause des travaux. Ils sont obligés de faire des détours, partir de chez eux 15 minutes plus tôt. Ça les dérange», témoigne-t-elle.

«Les gens voudraient être seuls sur la route et conduire comme ils veulent. Malheureusement, ils sont donc beaucoup moins patients. Il faut user de prudence.» -Carole Fortier, brigadière

Au fil du temps, Mme Fortier dit d’ailleurs avoir été victime de plusieurs insultes alors qu’elle faisait traverser des enfants. «Il y en a qui arrêtent et qui me disent qu’il y en a partout des arrêts, qu’on est fatigants. On se fait dire des choses, on se fait sacrer après», illustre-t-elle.

Le chef de la section de la sécurité routière au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Éric Soumpholphakdy, souligne que les brigadiers font beaucoup plus que d’aider les enfants à traverser. «Il y a toute une mission éducative derrière. Un brigadier vient aussi en aide aux enfants qui ne connaissent pas la réglementation ou qui sont inattentifs. Pour nous, c’est vraiment une plus-value», observe-t-il.