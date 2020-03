Des détaillants suspendent leurs activités

Plusieurs grandes chaînes ont pris la décision de fermer temporairement leurs succursales à travers le pays en raison de la pandémie de la COVID-19. Les dates de réouvertures varient alors que certains maintiennent des services en ligne ou de livraison. Chez IKEA, la date de réouverture est indéterminée. La plupart continuent aussi de rémunérer leurs employés.

Voici la liste des détaillants:

– La Baie d’Hudson

«Nos magasins resteront donc fermés pour une période de 2 semaines, puis nous évaluerons la possibilité d’une réouverture. […] Nous continuons à suivre de près cette situation en constante évolution afin de prendre les meilleures décisions qui soient. Votre santé et votre bien-être, ainsi que ceux de nos associés restent notre priorité.»

– Reitmans

«Afin de tous nous aider à demeurer en sécurité, et en appui aux efforts collectifs contre la COVID-19, nous avons décidé de fermer tous nos magasins Reitmans, Penningtons, Addition Elle, RW&CO. et Thyme Maternité jusqu’au 28 mars inclusivement. Nous sommes réellement touchés par le travail assidu et la résilience de nos équipes dévouées.»

– H&M

«Nous avons pris la décision cruciale de fermer tous nos magasins au Canada jusqu’au 2 avril. En ces temps d’incertitudes, nous devons tous faire de notre mieux pour aider à minimiser la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19).»

– Simons

«Je salue du fond du cœur tous les intervenants qui œuvrent dans le domaine de la santé pour tous les sacrifices et les efforts déployés ainsi que leurs familles pour leur soutien. Il va sans dire que suivre les directives émises par les gouvernements fédéral et provincial est le plus grand geste de respect que nous pouvons leur démontrer.» – Peter Simons

– DavidsTea

«Nous savons qu’une chose peut contribuer à atténuer la propagation de la COVID-19 et nous protéger, nous et notre communauté: c’est de prendre des mesures pour limiter notre exposition aux autres. Nous avons pris la décision de fermer temporairement toutes nos boutiques en Amérique du Nord jusqu’à nouvel ordre.»

– IKEA

«Nos communautés travaillent dur pour empêcher la propagation de la COVID-19, et, pour ce faire, nous allons fermer temporairement tous les magasins du pays et ainsi favoriser les initiatives de distanciation sociale et sur la base des recommandations des autorités de santé locales.» – PDG et directeur du développement durable, Michael Ward

– Laura et Mélanie Lyne

«Nous espérons que cette décision contribuera à nous rapprocher de l’objectif de mettre tout cela derrière nous, de permettre aux gens de retourner au travail et de profiter à nouveau pleinement des relations que nous avons nouées avec nos employés et nos clientes.» – fondateur et président, Kalman Fisher

– L’Oréal Canada

«Je suis particulièrement impressionné par le sens des responsabilités, la résilience, l’esprit de combat et la solidarité dont nos équipes ont fait preuve au cours des dernières semaines.» – Frank Kollmar, président-directeur général de L’Oréal Canada

Du côté des institutions financières, Desjardins a annoncé la fermeture d’un certain nombre de points de services, tout comme CIBC. La Banque de Montréal a, pour sa part, annoncé que l’aire d’accueil de certaines succursales sera temporairement inaccessible à partir du 19 mars.