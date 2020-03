Non, l’armée canadienne ne prévoit pas d’intervention à Montréal

Un long convoi de véhicules militaire a circulé sur une voie ferrée à proximité de Montréal dimanche. Or, au contraire de plusieurs hypothèses qui ont circulé sur les réseaux sociaux, l’armée canadienne ne prépare pas d’intervention militaire dans la métropole.

La vidéo en question a circulé dimanche pendant la journée. On y voit une longue file de véhicules blindés militaires, montés sur un train.

Il n’en fallait pas plus pour que les réactions explosent: «Les chars d’assaut et les camions de l’armée canadienne se dirigent vers Montréal», écrit notamment un usager sur Twitter.

The Canadian Army's tanks and trucks on their way to Montreal #COVIDー19 pic.twitter.com/JcgfXdj8cF

— Fred Duke (@FredDuke9) March 23, 2020