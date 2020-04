Des policiers veulent une enquête sur le risque de contamination dans le métro

Des policiers du SPVM et des inspecteurs de la STM exigent qu’une enquête soit entamée «d’urgence» sur les risques de contamination dans le métro, alors que deux agents patrouillant dans le réseau ont été atteints de la COVID-19, dont un serait présentement dans un état critique.

«On ne veut pas attendre qu’il y ait une hécatombe avant d’agir, laisse tomber le président de la Fraternité des policiers de Montréal (FPM), Yves Francoeur. Ça nous prend des mesures claires avant d’avoir 15, 20 ou 50 cas dans nos rangs.»

Pour M. Francoeur, la plupart des agents travaillant dans le réseau de la STM opèrent dans des conditions stressantes. «Il y a un sentiment généralisé de craintes. C’est la raison pour laquelle on demande qu’une enquête sérieuse et rigoureuse soit faite sur les dangers inhérents. Le métro est un endroit particulier. On peut presque le comparer à un bateau de croisière», illustre-t-il.

«Il y a des particules et des gouttes de la COVID-19 qui peuvent être en suspension dans l’air. Et quand le métro arrive en station, il y a une grosse bouffée d’air qui vient avec.» -Yves Francoeur, président de la FPM

Son groupe espère que le processus d’investigation sera conclu rapidement. «On ne veut pas des résultats dans trois ou six mois. C’est maintenant que c’est important de savoir. Ce sera aussi dans l’intérêt de tous les citoyens et les travailleurs qui reprendront le métro dans quelques semaines», explique le leader syndical. Des communications ont été entamées en fin de semaine avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Jusqu’ici, un enquêteur spécial a été nommé sur le dossier.

Un policier dans un état critique

Dans une lettre envoyée à la CNESST samedi, le procureur de la FPM, Me Laurent Roy, affirme que «le métro constitue à l’heure actuelle un espace public à haut risque de contamination».

Selon lui, l’état d’un policier atteint de la COVID-19 «s’est détérioré au point d’être mis sous intubation». Il a depuis été plongé dans le coma artificiel. Un autre cas, stable pour l’instant, a aussi été recensé. «Il y a peut-être d’autres policiers qui en sont atteints mais qui sont asymptomatiques», s’inquiète le juriste, affirmant que le respect de la distanciation sociale «est difficile» pour les agents.

«Les surfaces et les espaces sont constamment en situation de contamination. Étant donné que la présente pandémie est maintenant reconnue comme étant communautaire, toute personne est à risque pour le policier.» -L’avocat Laurent Roy

Yves Francoeur, lui, estime que les mesures mises en place par le SPVM sont insuffisantes. «Il n’y a pas de directives présentement quant au port du masques, par exemple. On comprend que la santé publique prend beaucoup de décisions compte tenu des stocks disponibles. Mais on veut des réponses», insiste-t-il.

Inspecteurs dans le métro aussi inquiets

«Le stress est énorme. Tout le monde est sur le gros nerf, et avec raison. 75% des usagers qu’on côtoie au quotidien sont ceux qui sont exposés à la journée longue, soit les travailleurs de la santé», dit pour sa part président de la Fraternité des constables et agents de la paix de la STM (FCAP-STM), Kevin Grenier.

«On salue les employés d’entretien qui font du mieux qu’ils peuvent pour désinfecter toutes les surfaces. Mais ils ne peuvent pas être partout, tout le temps.» -Kévin Grenier, président de la FCAP-STM

Son groupe, qui ne recense pour le moment aucun cas de COVID-19 dans ses rangs, assure qu’il collaborera à l’enquête si nécessaire. «On veut être le mieux équipés possible pour face à la situation, dit M. Grenier. On se demande constamment ce qu’on peut faire pour améliorer les techniques, les méthodes d’intervention, ou s’il y a moyen de déployer autrement les ressources», raisonne le leader syndical.

Joint par Métro, le porte-parole de la STM, Philippe Déry, est catégorique. «Advenant qu’une enquête de la CNESST soit déclenchée, nous y collaborerons pleinement», assure-t-il.