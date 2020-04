Itinérance: dépistage «de masse» réclamé dans des refuges de Montréal

Des organismes montréalais s’inquiètent que la transmission potentielle de la COVID-19 dans la population en situation d’itinérance soit en quelque sorte «sous-estimée» par les autorités de santé publique. Depuis le 30 mars, celles-ci rapportent neuf cas positifs dans la métropole, sur un total de 366 tests de dépistage, dont certains sont toutefois toujours en attente de résultats.

«On ne dépiste pas assez. Pourquoi ne pas nous utiliser comme cobaye? Faites un test de masse pour connaître la situation. Le problème en ce moment, c’est qu’on n’a pas de ligne de base dans les données», explique à Métro le président de la Mission Old Brewery, Matthew Pearce.

Il appelle les pouvoirs publics à s’inspirer de Boston et de Toronto, qui ont toutes deux effectué des séances de dépistage dans des refuges. Dans la métropole canadienne, plus de 100 personnes itinérantes ont ainsi été déclarées positives, alors que dans la ville américaine, 36% des clients du refuge avaient contracté la COVID-19, dont plusieurs étaient asymptomatiques.

«S’il n’y a aucune éclosion, tant mieux; on se calme et on continue. Mais si le nombre est important, alors on doit savoir pour mieux protéger notre clientèle. Les personnes itinérantes sont à risque et ils représentent un risque.» -Matthew Pearce, de la Mission Old Brewery.

Un changement à entamer?

Chez Mission Bon Accueil, le président Sam Watts abonde relativement dans le même sens. «Depuis le début, la priorité de la santé publique a été de dépister les gens qui ont des symptômes ou qui reviennent de voyage. Et on comprend. Mais c’est peut-être le temps de changer ça», dit-il.

Avec la réouverture graduelle de l’économie et de la société, M. Watts craint que les personnes itinérantes et vulnérables soient «beaucoup plus à risque». «Il va falloir faire plus de dépistage à proximité et dans nos ressources, argue-t-il. C’est peut-être le temps de passer à une autre étape. Ce qu’on ne veut pas, c’est d’être atteint encore plus durement par la seconde vague. Ça devient nécessaire de prendre au moins un site, un refuge, et de faire des tests.»

«On sait très bien que le virus ne prend pas de fin de semaine. Ça circule constamment, donc il faudra réévaluer les protocoles.» -Sam Watts, de Mission Bon Accueil

«Il faut élargir»

Pour Marina Boulos-Winton, la directrice générale de l’organisme Chez Doris – qui accueille des femmes en situation d’itinérance à Montréal –, les statistiques de la santé publique représentent peut-être la pointe de l’iceberg dans la population itinérante.

«Je dirais que oui, c’est sous-estimé. Ils nous donnent les statistiques de personnes qui passent par l’hôtel de confinement, mais il se peut fortement qu’une personne vulnérable ou itinérante se rende directement dans un centre hospitalier», explique-t-elle.

«On se demande si les informations qu’on nous donne sont exactes. C’est très dur de poser des questions de vive voix. Il faut souvent passer par le courriel, et on nous répond que partiellement.» -Marina Boulos-Winton, de Chez Doris

L’itinérance cachée

Au Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), la directrice par intérim Annie Savage estime que la santé publique «a largement sous-estimé le potentiel de propagation en itinérance», surtout au début de la crise. «Tout le monde l’a un peu sous-estimé, je pense. Il n’y avait pas de plan clair», dit-elle. Si aujourd’hui, la réalité des personnes itinérantes est beaucoup mieux prise en compte, il reste encore du travail à faire, souligne Mme Savage.

«Ce n’est pas écrit dans le front des personnes itinérantes qu’elles le sont. Souvent, les personnes refusent carrément de s’identifier comme tel. Ça fait en sorte qu’il reste encore des trous dans la trajectoire actuellement», illustre-t-elle.

Le RAPSIM applaudit par ailleurs la mise en place progressive de cliniques mobiles de dépistage. Une réponse «très adéquate» aux réalités de l’itinérance. «Plusieurs peuvent avoir des symptômes, mais le seul fait de devoir se déplacer est un obstacle, donc ça pourrait certainement améliorer la situation», conclut Mme Savage.