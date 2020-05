Les Snowbirds survoleront Montréal jeudi après-midi

Dans ce qu’ils ont baptisé l’«Opération Inspiration», les Snowbirds sillonnent le Canada afin de saluer et d’encourager tous ceux qui sont engagés dans la lutte à la COVID-19. Les neuf appareils de l’escadron des Forces armées devraient traverser le ciel de Montréal en début d’après-midi, jeudi.

Les avions à réaction et leur fameuse traînée de fumée blanche sont attendus au-dessus de la métropole vers 13h30. Les heures peuvent varier selon la météo et les retards des différents trajets.

Comme les amateurs ne pourront se rassembler pour assister à leurs spectacles aériens à travers le pays, l’équipe s’approchera d’eux afin de rendre un hommage spécial et inspirer à leur façon les travailleurs de première ligne ainsi que tous ceux qui sont essentiels pour freiner la pandémie.

THURSDAY'S FLYPASTS: Routes and times are subject to change. Watch our Facebook or Twitter accounts for updates on take-offs. #OPinspiration #cfsnowbirds #rcaf #ottawa #gatineau #montreal #quebec #cornwall pic.twitter.com/IJfZ5A7fgS

— CF Snowbirds (@CFSnowbirds) May 7, 2020