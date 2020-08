Voilà une bonne nouvelle, elles qui se sont faites rares ces derniers temps: Slalom Consulting ULC va créer 80 emplois d’ici deux ans à Montréal et en consolidera 20 autres à la suite d’un investissement de Québec de plus d’un demi-million de dollars.

Cette aide renforcera la position de Montréal dans les technologies de l’information et des communications (TIC) en plus de contribuer au développement d’une expertise de pointe dans la métropole.

«Il était important pour nous d’être présent à Montréal, a affirmé le directeur de Slalom, Lionel Pimpin. Car Montréal est un hub en techno pour l’est du Canada.»

L’annonce de ce coup de pouce a été faite mardi après-midi par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, et par la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, dans les bureaux de Slalom au centre-ville, boulevard René-Lévesque ouest. Il n’a pas été possible de faire le tour du propriétaire ni de prendre de photos, car les travaux ne sont pas encore tout à fait terminés.

«Le secteur des technologies de l’information est en plein essor et ce phénomène est loin de s’essouffler, particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Grâce au soutien financier accordé aujourd’hui, Slalom Consulting ULC pourra recruter et former du personnel, de manière à développer son bureau de Montréal. L’annonce d’aujourd’hui démontre que votre gouvernement est présent pour appuyer la croissance de nos entreprises qui misent sur le talent de travailleuses et travailleurs déterminés à développer leur champ d’expertise pour relever les nombreux défis liés à ce secteur de pointe», a dit M. Boulet, aussi ministre responsable de la région de la Mauricie.

Slalom, qui a plusieurs bureaux aux États-Unis, est aussi présente en Australie, au Japon ainsi qu’au Canada (Toronto et Vancouver). Elle offre des solutions pour optimiser l’utilisation des technologies liées à l’infonuagique, à l’intelligence artificielle (IA) et aux logiciels de gestion de la relation client (CRM) dans plusieurs secteurs d’activité. Ce sera toutefois le premier bureau francophone pour cette société fondée au Colorado il y a 27 ans.

«L’élargissement de nos activités à Montréal nous donne la chance d’offrir aux employés et aux organisations du Québec la possibilité de développer leur plein potentiel en proposant des technologies modernes», a souligné M. Pimpin.

Le soutien financier permettra «d’embaucher une équipe de professionnels de l’informatique diversifiée et complète pour travailler à son bureau de Montréal. L’entreprise a d’ailleurs élaboré un plan de formation complet pour s’assurer de la polyvalence des personnes embauchées», a-t-on expliqué.

Slalom estime que d’ici la fin de 2020, son équipe montréalaise comptera 40 personnes et qu’elle devrait atteindre 200 consultants d’ici les cinq prochaines années.

«En agrandissant son équipe établie dans la métropole, Slalom Consulting ULC confirme que Montréal est reconnue mondialement comme un pôle d’expertise en TIC. Je souhaite que d’autres entreprises en TIC choisissent Montréal comme destination d’affaires. C’est ce que votre gouvernement encourage en soutenant des projets comme celui-ci», a dit la ministre Rouleau.

La contribution financière a été accordée dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d’œuvre à l’intention des entreprises, qui vise à soutenir le développement des compétences des employés.

En 2019-2020, la Mesure de formation a permis d’accorder plus de 125 millions à 7500 organisations. Quelque 117 807 travailleurs ont bénéficié des programmes qui ont été réalisés grâce à ce soutien financier.