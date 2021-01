Montréal entame sa deuxième opération de chargement de la neige

Dimanche, à 7h, la Ville de Montréal a entamé sa deuxième opération de chargement de la neige de la saison 2020-2021, qui est adaptée au couvre-feu en vigueur. Au cours de la fin de semaine, environ 24 centimètres de neige sont tombés dans la région alors que le Québec a reçu sa première tempête hivernale de 2021.

Samedi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable des services aux citoyens, de l’approvisionnement, du matériel roulant et des ateliers ainsi que de l’environnement et du développement durable, Jean-François Parenteau, ont annoncé le début de l’opération de déneigement par le biais d’un communiqué.

De plus, Mme Plante a aussi relayé l’information aux citoyens sur Twitter.

Dans l’exécution de son opération, la Ville priorise les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs ainsi que les grandes artères.

Un chargement adapté au couvre-feu

La mairesse et ses collègues ont décidé d’adapter leurs opérations de chargement de la neige en fonction du couvre-feu, qui est maintenant en vigueur partout au Québec depuis plus d’une semaine.

«Dans l’optique de faciliter les opérations, j’invite particulièrement les automobilistes à rester à l’affût de la signalisation et à prendre connaissance des diverses mesures mises en place, en lien notamment avec le couvre-feu en vigueur», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les Montréalais pourront donc déplacer leur véhicule avant 20h grâce aux différentes mesures maintenant adaptées au couvre-feu.

Tout d’abord, les panneaux d’interdiction de stationnement concernant les chargements débutant le lendemain seront maintenant installés à 19h au lieu de 20h. Ainsi, les citoyens auront le temps de déplacer leur véhicule avant le couvre-feu.

Par ailleurs, il sera exceptionnellement permis de stationner son véhicule sans payer les frais dans tous les stationnements incitatifs hors rue de l’Agence de mobilité durable, entre 15h et 5h.

De plus, les véhicules de déneigement n’activeront plus leur sirène après 19h30 pour prévenir les individus qui auraient oublié de déplacer leurs véhicules, et ce, également en raison du couvre-feu

Des applications pour guider les Montréalais

Pour assurer la collaboration des citoyens et pour mieux les guider à travers l’hiver et les multiples tempêtes de neige, la Ville a partagé dans son communiqué des liens vers des applications gratuites et des sites web pouvant les aider.

Tout d’abord, il est possible pour les Montréalais de consulter la carte des opérations de déneigement afin de voir les places de stationnement gratuites qui sont disponibles.

De plus, les utilisateurs du réseau urbain peuvent télécharger l’application gratuite Info-Neige MTL ou aller sur le site internet ville.montreal.qc.ca/deneigement. Ces outils permettent de visualiser la progression des opérations de chargement de la neige et indiquent les stationnements hors rue offerts dans les alentours. Toutefois, la signalisation en vigueur dans les rues pour le stationnement en période de chargement peut parfois être différente de celle indiquée sur l’application. Dans un tel cas, il faut se fier à la signalisation.

Les citoyens peuvent aussi télécharger l’application gratuite Montréal- Service aux citoyens afin de recevoir des alertes sur les situations d’urgence et les événements imprévus, mais également sur le déneigement et la circulation. Il est même possible d’y signaler une rue ou un trottoir mal déneigé, une signalisation erronée, une chaussée ou un trottoir glissant devant les écoles, etc.

Par ailleurs, il existe le Système INFO-Remorquage pour ceux qui désirent retrouver un véhicule remorqué à la suite du non-respect des règles d’interdiction de stationnement.