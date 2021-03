Un bris d’aqueduc cause la fermeture de l’A-40 Est

Un bris d’aqueduc survenu tôt samedi matin a l’angle du boulevard Crémazie Est et de la rue Jeanne-Mance cause une fermeture de l’A-40 en direction Est entre les boulevards L’Acadie et Saint-Laurent. Les automobilistes se dirigeant vers l’Est doivent emprunter la voie de service, ce qui ralentit le trafic de façon significative. En milieu de journée samedi, un délai d’une vingtaine de minutes était à prévoir dans le secteur.

La circulation demeurera fermée «au moins jusqu’à l’heure du souper» selon le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin. Ce dernier encourage par ailleurs les automobilistes à éviter l’A-40 et de privilégier l’A-720 pour leurs déplacements Est-Ouest.

C’est vers 2h30 qu’est survenu le bris d’aqueduc, causant une infiltration d’eau sur l’autoroute au niveau de la rue Jeanne-Mance.

«L’eau sortait par un puits d’accès à gros bouillons. On a fermé les valves rapidement dans le secteur. On a essayé de faire de la détection de fuites. Le premier réflexe a été de creuser la chaussée sur l’autoroute pour s’assurer que ce n’était pas une conduite de 16 pouces qui traverse l’autoroute du nord au sud. On a présumé que c’était cette conduite qui était défaillante», raconte M. Sabourin.

Après vérification, les autorités ont compris que l’eau provenait plutôt d’une conduite de 12 pouces de la Ville de Montréal située au sud-est de l’intersection entre Crémazie et Jeanne-Mance.

Remblayer l’A-40

Plus tôt aujourd’hui, les employés du ministère des Transports du Québec (MTQ) ont procédé au retrait des morceaux d’asphalte endommagés en plus de remblayer les excavations effectuées sur la chaussée de l’autoroute afin de pouvoir examiner la conduite d’eau.

«La prochaine étape sera de paver l’autoroute. Ce sera fait cet après-midi. Notre priorité est de redonner accès à l’A-40 Est. Quand on aura asphalter l’autoroute, on pourra réparer la conduite de 12 pouces. La situation va se résorber d’ici la fin de la journée», explique M. Sabourin.

Les travaux de réparation de la conduite devraient s’effectuer demain avec des entraves partielles sur Crémazie, au niveau de Jeanne-Mance.

«On pense être capable de réparer en préservant la circulation sur Crémazie. C’est une conduite de fonte et on a des pièces de disponibles. Ce n’est pas une réparation qui devrait être longue», fait valoir M. Sabourin.

La fermeture de la conduite d’eau n’entraîne pas de baisse de pression dans le secteur selon ce dernier, mais quatre commerces étaient privés d’eau, samedi. Faite en fonte, la conduite endommagée date de 1957. On ignore la cause du bris pour le moment.