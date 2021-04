Ouvert ou fermé pendant le congé de Pâques ?

À l’occasion de la longue fin de semaine de Pâques, les heures d’ouverture et de fermeture de nombreux commerces et services seront modifiés. Voici un aperçu de ce qui est ouvert ou fermé durant ce congé pascal.

Quincailleries, épiceries de grande surface et centres commerciaux

La plupart des épiceries à grande surface, des quincailleries à grande surface et des centres commerciaux, demeureront fermés le dimanche 4 avril. Ils seront ouverts les autres jours, mais avec des horaires réduites pour certains établissements.

Pour ce qui est des plus petits établissements de quartier, il faudra vérifier auprès de chaque commerçant car leurs horaires d’ouvertures et de fermetures peuvent varier davantage lors du congé pascal.

Dépanneurs, SAQ et pharmacies

Les dépanneurs et les pharmacies resteront ouverts en tout temps lors du congé pascal.

Le Vendredi Saint et le samedi, les 2 et 3 avril, les succursales de la SAQ seront ouvertes selon leur horaire habituel. Le lundi de Pâques 5 avril, la majorité des succursales seront ouvertes, à l’exception de celles situées dans un centre commercial fermé et qui ne sont pas accessibles de l’extérieur.

Le dimanche 4 avril :

– Toutes les succursales SAQ Express et la plupart des SAQ (anciennes « SAQ Classique ») seront ouvertes.

– La plupart des SAQ Sélection et des succursales SAQ Dépôt seront fermées.

Comptoirs de permis et services en ligne

Les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis seront tous fermés. Tous les services numériques de la Ville demeurent accessibles. Attention : les demandes acheminées par courriel pendant le congé pascal seront traitées uniquement à partir du mardi 6 avril.

Les collectes et les écocentres

Les différentes collectes (déchets domestiques, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires, résidus verts et feuilles mortes) sont maintenues selon l’horaire habituel dans tous les arrondissements. Les écocentres seront ouverts le vendredi 2 avril, le samedi 3 avril et mais ils seront fermés le dimanche 4 avril et le lundi 5 avril.

Installations sportives et culturelles

Les nombreuses installations sportives et culturelles ont un horaire varié selon les arrondissements. Il est donc conseillé de communiquer directement avec le personnel des lieux concernés avant de se déplacer.

Espace pour la vie

Le Biodôme, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan sont ouverts tous les jours, mais l’Insectarium est fermé pour cause de travaux.

N’oubliez pas que la capacité d’accueil est limitée quotidiennement. Il est fortement recommandé d’acheter les billets en ligne.

Cour municipale

Les comptoirs de service et les salles d’audience seront fermés du vendredi au lundi. Seules les comparutions de personnes détenues sont maintenues à l’édifice du 775, rue Gosford. Les services numériques offerts par la cour municipale sont accessibles.