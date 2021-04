Valérie Plante vante la résilience de Montréal pour faire taire «les oiseaux de malheur»

Lors de la séance du comité exécutif, la mairesse Valérie Plante est revenue sur les dires de «certains oiseaux de malheur» sur la situation économique de Montréal.

«Moi ce négatif autour de Montréal, ça me gausse, ça me tanne. Puis je trouve que ce n’est pas connecté à la résilience dont les Montréalais font face depuis le début de la pandémie et du milieu économique également», souligne Mme Plante.

Pour «faire taire» ces détracteurs, la mairesse a tenu à rappeler le fait que Montréal était la capitale nord-américaine ayant la meilleure reprise de l’emploi en 2020 selon les données de Statistiques Canada et du Bureau of Labor Statistics américain.

#Montréal est la métropole nord-américaine qui a la meilleure reprise de l’emploi. 2020 a été une année record pour le nombre de projets et d’emplois créés par des investissements étrangers, en pleine pandémie. 2021 est partie en force. La relance est en marche. #polmtl pic.twitter.com/sYkNhGdr21 — Luc Rabouin (@LucRabouin) April 23, 2021

«Ce n’est pas rien. 2020 est une année record pour le nombre de projets et d’emplois crée par des investissements étrangers en pleine pandémie», affirme la mairesse.

Valérie Plante a souligné le travail effectué par des acteurs comme Montréal International. L’agence a d’ailleurs récemment publié une campagne vantant le leadership de la métropole dans l’industrie créative et plus particulièrement dans le domaine du jeu vidéo et des effets visuels.

« Une ville qui se démarque au niveau économique, c’est une ville qui travaille avec l’ensemble des acteurs et c’est exactement ce que l’on fait ».

Valérie Plante souhaite une reprise des négociations

La mairesse est aussi revenue sur la situation au port de Montréal «qu’elle ne peut pas passer sous silence» alors que plus de 1500 grévistes entament leur 3e journée de grève.

Concernant le projet de loi pour forcer le retour au travail déposé dans la journée d’hier par le gouvernement fédéral, la mairesse souligne que «c’est toujours le dernier recours, ce n’est jamais ce qui est souhaité».

«Dans tous les cas il faut qu’il y ait une reprise des négociations. C’est vraiment là dessus que je veux mettre de l’emphase. Alors j’invite l’ensemble des parties à se rasseoir autour de la table.» – Valérie Plante.

L’Association des employeurs maritimes (AEM) a notamment quitté la table des négociations hier soir.

Ayant entendu les chefs des oppositions fédéraux hier, Mme Plante appelle les différents partis à faire preuve d’ouverture d’esprit» et de prendre en considération l’impact de l’arrêt des activités du port sur la reprise économique.

«On compte sur le port pour pouvoir faire avancer, pour acheminer du matériel sanitaire et de santé. Mais également pour les milliers d’entreprises qui comptent sur ces activités», conclut-elle en affirmant suivre le dossier «de très près».