Élections: Coderre demande le vote par correspondance pour les 70 ans et plus

Le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre demande à ce que soit déployé le vote par correspondance pour les 70 ans et plus aux prochaines élections municipales du 7 novembre, ce que l’administration Plante trouve «trop complexe».

Le chef d’Ensemble Montréal en a fait la déclaration en marge d’une conférence de presse durant laquelle il présentait ses candidats pour les Pierrefonds-Roxboro et l’Île Bizard.

«Je trouve abject qu’on empêche les gens de 70 ans et plus d’avoir la capacité de voter par correspondance. Il semblerait qu’on trouve comme excuse qu’on n’est pas capables. Mais si on est capables de préparer des vaccins, on est capables d’organiser aussi des élections», a-t-il affirmé.

Le président d’élections Montréal et greffier de la Ville de Montréal, Yves Saindon, soutient que le processus pour élargir le vote par correspondance à tous les électeurs montréalais de 70 ans et plus dès cette année est trop compliqué. Selon lui, cela nécessiterait une transformation majeure des opérations et mettrait en péril la garantie d’intégrité du processus d’Élections Montréal.

Pour Denis Coderre, ce sont «des excuses». Devant les journalistes, l’ex-maire a même fait allusion à Donald Trump, qui lui aussi était contre le vote par correspondance.

La mairesse réagit

En marge d’une conférence de presse sur les enjeux d’itinérance, la mairesse de Montréal Valérie Plante a réagit à cette association qu’elle trouve «déplorable».

Cette décision a été prise par «des instances qui dépassent la mairesse ou l’administration, a-t-elle souligné. Je pense aussi que c’est déplorable envers la fonction publique montréalaise et son greffier qui sont venus au conseil municipal pour exprimer pourquoi ils n’étaient absolument pas capables de le faire en raison des délais et des décisions qui ont été prises à un autre niveau.»

Alors que l’administration Plante a déjà rejeté une motion en ce sens, le conseiller indépendant de Snowdon, Marvin Rotrand, présentera une autre motion pour permettre à tous les électeurs de 70 ans et plus de voter par correspondances aux prochaines élections municipales de novembre.

«Trop complexe», selon Élections Montréal

Selon Élections Montréal, le processus pour élargir le vote par correspondance à tous les électeurs montréalais de 70 ans et plus est «trop complexe».

En effet, cela représenterait un cumulatif de 20% de l’électorat montréalais, un nombre «trop considérable» pour l’administration actuelle.

À la séance du conseil municipal d’avril, le directeur du Service du greffe, Yves Saindon, a présenté les risques et les préoccupations relatives au déploiement de ce mécanisme.

Selon lui, cela nécessiterait une transformation majeure des opérations et mettrait en péril la garantie d’intégrité du processus d’Élections Montréal.

«L’implantation de nouvelles solutions serait comparable, pour une entreprise, à la transformation de son modèle d’affaires à l’intérieur d’une très courte durée. Les visées sont louables, mais comportent des risques très importants», a-t-il affirmé.

L’administration en place évoque notamment le fait qu’à Montréal, les électeurs municipaux votent au moins deux fois.

L’élu de Projet Montréal François Limoges a insisté sur le fait qu’un vote par correspondance improvisé ou «mal fait» pourrait mener à des conséquences plus graves que de demander à des personnes vaccinées d’aller voter en personne.

Des électeurs déjà autorisés à voter par correspondance

Le projet de loi 85 qui vise à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, autorise déjà certains électeurs de toutes les municipalités québécoises à voter par correspondance.

Il s’agit des personnes résidant dans une résidence pour aînés (RPA), dans un CHSLD, dans un centre de réadaptation ou dans un centre d’accueil, ainsi que des personnes incapables de se déplacer en raison d’un problème de santé ou parce que la Santé publique leur recommande de s’isoler en raison de la pandémie.

À Montréal, cela représente environ 5% de la population.

Le projet de loi 85 n’inclut pas tous les électeurs de 70 ans et plus, peu importe leur domicile et leur situation de santé. À Montréal, elles représentent 15% de la population.

Seules les municipalités qui adoptent une résolution en ce sens pourront permettre à ces personnes de voter par correspondance. La Ville a jusqu’au premier juillet pour autoriser cette option.

Plus de détails à venir.