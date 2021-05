La Ville de Montréal se dote d’une charte des chantiers

La Ville de Montréal a dévoilé aujourd’hui la version définitive de sa Charte montréalaise des chantiers lors d’une séance du comité exécutif.

Selon une présentation effectuée mercredi devant les élus du comité exécutif, la Charte s’articule autour de plusieurs grands engagements, notamment en matière d’accessibilité, de sécurité, de gestion des impacts, de communication et d’environnement.

Elle vise à ce que chaque chantier soit planifié et réalisé en priorisant l’accessibilité, la sécurité et la mobilité, particulièrement des piétons et des personnes à mobilité réduite. Cela passerait notamment par une utilisation appropriée de la signalisation, une communication citoyenne efficace et un souci environnemental.

La Ville de Montréal a également annoncé le report de 20 des 64 chantiers majeurs prévus en 2021.

Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif et responsable de l’eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques de Montréal a déclaré que la Charte ne constitue pas une «recette miracle, mais un processus d’amélioration continue, d’autant plus que seuls 25% des chantiers relèvent de la Ville de Montréal».

Une proposition «ironique»?

Si la Charte tente de répondre à une nécessite d’améliorer la mise en œuvre de travaux futurs, dans une optique de responsabilité collective, cette proposition n’est pas inédite pour Ensemble Montréal.

Une Charte des chantiers a été proposée par Lionel Perez, chef de l’opposition officielle, lors de la séance du 11 décembre 2017 du conseil municipal.

Le projet de Charte des chantiers proposé par M. Lionel Perez avait pour objectif d’assurer notamment, le respect des droits des résidents vis-à-vis de la ville de Montréal quant au déroulement des chantiers, a leurs nuisances, a la sécurité des piétons et des cyclistes, a l’impact des travaux sur l’économie locale.

En 2017, la motion déposée par M. Lionel Perez a été rejetée par l’administration Plante qui refusa également de mandater la Commission sur le transport et les travaux publics afin d’étudier la proposition.

En réaction a la création de la charte, Lionel Perez s’est exprimé sur Twitter, qualifiant la décision de la Ville d’«ironique» et précisant que l’administration Plante «s’approprie aujourd’hui sa proposition en lui enlevant tout son mordant».

Au moment d’écrire ces lignes, l’administration Plante n’avait pas réagi aux propos de M. Perez.