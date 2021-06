Intervention du SPVM près de Berri-UQÀM: colis suspect inoffensif

Un colis suspect, dont la présence dans une ruelle située près de la station de métro Berri-UQÀM a entraîné une intervention du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), samedi soir, s’est finalement avéré être inoffensif.

Après qu’un appel eut été logé au 9-1-1, vers 21h15, les policiers sont intervenus, déployant notamment un robot du groupe tactique d’intervention. Il a été déterminé, une quinzaine de minutes après minuit, que le colis ne représentait pas un danger.

«L’affaire sera sous enquête par la section des incendies criminels du SPVM», indique le porte-parole de la police de Montréal, Julien Lévesque.

Le colis a été découvert dans une ruelle située entre les rues Saint-Denis et Berri. L’objet se trouvait au sol à l’arrivée des policiers. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Quelques résidences et des commerces du secteur ont été évacués.

Plus tôt dans la soirée, les restaurants et les bars de la rue Saint-Denis étaient animés. Le Service de sécurité incendie de Montréal et Urgences santé ont été envoyés sur les lieux de manière préventive.

Le boulevard de Maisonneuve a été fermé entre les rues Berri et Saint-Denis, et la rue Saint-Denis entre Émery et Maisonneuve.