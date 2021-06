Canadiens: plus de spectateurs à l’intérieur et une télé devant le Centre Bell?

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit être en discussion avec le gouvernement du Québec, la Santé Publique et le groupe CH pour trouver une manière de «festoyer de la façon la plus sécuritaire possible» lors des prochains matchs du Canadien. Elle aimerait voir plus de spectateurs à l’intérieur du Centre Bell ainsi qu’un meilleur encadrement des rassemblements extérieurs, possiblement avec un téléviseur devant l’amphithéâtre.

La mairesse rappelle que même si la situation s’améliore avec la vaccination, le danger de la COVID-19 est encore présent.

Valérie Plante sortait d’ailleurs de son rendez-vous pour sa deuxième dose lorsqu’elle est revenue sur cette soirée mémorable qu’a vécu la métropole avec la victoire du Canadien. La mairesse de Montréal aimerait que ses demandes soient étudiées «dans le respect des règles», afin que les Montréalais puissent profiter au maximum de ces premières finales de la Coupe Stanley depuis 1993.

Vendredi matin, le Service de Police de la Ville de Montréal rapportait 15 arrestations dans les événements post-match, surtout pour des méfaits, pour entrave au travail des policiers et pour voies de fait sur un policier. Au total, huit voitures de police ont été vandalisées, deux policiers ont été blessés et 50 constats d’infraction ont été émis.

Si elle souhaite que plus de 3500 personnes puissent assister aux exploits des Canadiens au Centre Bell, la mairesse souhaiterait aussi pouvoir diffuser les matchs à l’extérieur. Des télés devant le Centre Bell? Un site prévu pour l’occasion? La mairesse ne se prononce pas pour le moment, mais déclare être en discussion avec les différents partenaires.

«Il y a un engouement, on est heureux, il fait beau, le déconfinement se fait, on tombe en zone verte également. Moi, ce que j’ai envie, c’est de déployer, de mettre en place des façons [de faire] pour que les Montréalais puissent se réunir encore une fois de façon sécuritaire.» Valérie Plante, mairesse de Montréal

Un peu de grabuge, mais une soirée «exemplaire»

Valérie Plante a tenu également à remercier tous les Montréalais «qui ont fêté, mais avec respect» la victoire du Canadien, tout en reconnaissant qu’il y a eu «un peu de grabuge», alors que près de 5000 personnes s’étaient amassées devant le centre Bell.

Certains commerçants avaient anticipé les possibles dégradations et avaient pris l’initiative de barricader leurs vitrines pour éviter la casse et d’éventuels pillages.

Merci à mon collègue d'être sur le terrain dans @CentrevilleMTL. Merci aux employé-es qui s'affairent à tout nettoyer et au @SPVM pour leur excellent travail. #polmtl https://t.co/XyL6q5hlqf — Valérie Plante (@Val_Plante) June 25, 2021

«On est heureux, mais on veut aussi protéger nos commerçants qui ont eu la vie dure, puis on veut que ça se passe bien.» Valérie Plante, mairesse de Montréal

La mairesse a aussi tenu à remercier les policiers qui ont fait un «travail remarquable».

Quelques minutes après la victoire, la foule avait été dispersée à coups de gaz lacrymogène à travers les rues du centre-ville. Quelques dégradations ont été recensées dans le secteur du Centre Bell et de l’avenue des Canadiens-de-Montréal, notamment sur du mobilier urbain.

Au micro de l’émission Tout un matin, le directeur général de Montréal Centre-Ville, Glenn Castanheira, a parlé d’une soirée exemplaire où les fans du Tricolore ont fêté leur victoire au centre-ville «dans le plus grand respect que l’on pouvait espérer». «Rien qui ne se règle pas avec un bon coup de balai», précise-t-il en abordant les dégradations constatées ce matin.

Toujours dans l’émission Tout un matin, l’inspecteur du SPVM David Shane parle lui aussi d’une soirée «exemplaire» et se dit très reconnaissant envers les Montréalais.

«On est surtout très fiers de nos policiers qui ont fait preuve de professionnalisme, de sang froid et de savoir-faire. Et qui sont intervenus très rapidement lorsque les premiers débordements ont débuté. Et cela a permis de ramener le calme et la paix au centre-ville au courant de la nuit», a-t-il déclaré au micro de Maxime Coutié.