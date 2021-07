Cinq fois plus de noyades en juin, Urgences-Santé appelle à la vigilance

Alors que l’été démarre à peine et que les baignades sont de retour dans le quotidien de beaucoup de Montréalais, Urgences-santé tire la sonnette d’alarme en ce qui concerne les interventions de ses équipes pour cause de noyades.

Du 1er au 30 juin, la corporation a répondu à 20 cas de noyades sur le territoire de Montréal et Laval. C’est cinq fois plus que l’année dernière où Urgences-Santé avait répondu à 4 cas et même en 2019 avec 12 cas.

Ces interventions qui ont nécessité un appel au 9-1-1, n’ont pas toutes été fatales, précise le communiqué.

Face à cette recrudescence, Urgences-Santé rappelle aux citoyens d’être vigilants lorsque l’on se trouve près d’un point d’eau, de désigner un surveillant ou bien de porter un gilet de sauvetage lorsque l’on se trouve sur le plan d’eau afin de minimiser les risques.

La corporation souligne également la nécessité pour le plus grand nombre de connaître les gestes de premier secours et notamment ceux de la réanimation cardiorespiratoire (RCR). Et dans l’éventualité où personne ne connaîtrait les gestes de la RCR, «les répartiteurs médicaux d’Urgences-santé peuvent indiquer aux appelants comment effectuer un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des intervenants», précise le communiqué.

En pratiquant la réanimation, les personnes sur place augmentent grandement la survie des personnes victimes d’une noyade. Chaque minute écoulée sans traitement baisse de 10% le taux de survie d’une personne en arrêt cardiaque, rappelle Urgences-santé.

Les personnes se trouvant sur place peuvent pratiquer la RCR jusqu’à l’arrivée des premiers secours.