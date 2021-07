Une oeuvre d’art éphémère pour célébrer le parcours éliminatoire du CH

Trois jours après leur défaite en finale de la Coupe Stanley, les Canadiens de Montréal ont reçu un cadeau de la part de la Ville de Montréal en la forme d’une oeuvre d’art éphémère aménagée au pied du Mont-Royal, samedi. Faisant appel à l’organisme de bienfaisance et d’art public, MU, l’administration de la mairesse, Valérie Plante, a fait peindre sur le gazon les mots «Merci CH» ainsi qu’un dessin de cœur, afin de féliciter l’équipe pour son parcours éliminatoire.

«Il y a beaucoup de gens qui étaient tristes au lendemain de la défaite. On voulait les remercier, les célébrer. Évidemment, une parade, ce n’était pas possible. Ce n’est pas dans les pratiques, mais également en raison des mesures sanitaires. Alors, on s’est retourné et j’ai appelé l’organisme MU avec qui on travaille et qui a fait notamment la magnifique murale de Leonard Cohen», indique la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Mme Plante, comme beaucoup de Montréalais, a été surprise et choyée par le parcours éliminatoire des Canadiens de Montréal, qui s’est rendu en finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993.

«Quand le CH a battu les Maple Leafs, ça nous a remplit d’espoir et ça nous a gonflé à bloc. Puis, la soirée du 24 juin, cette victoire contre Las Vegas, ça a fait du bien. On n’aurait pas pu espérer mieux. C’était incroyable. On a vu à travers tout ça l’équipe qui était toujours plus forte, plus solidaire, qui travaillait super fort. J’ai trouvé que c’était un beau miroir de la population montréalaise et québécoise au grand complet», souligne-t-elle.

Oeuvre d’art réalisée avec de la peinture faite à base d’eau, l’oeuvre d’art éphémère est située tout près du monument à sir George-Étienne Cartier, à deux pas de l’avenue du Parc. Elle devrait disparaître à la prochaine tonte de gazon, dans quelques jours.