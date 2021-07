Montréal candidate pour accueillir un championnat du monde de cyclisme

À défaut du soccer, le vélo? Un groupe d’organismes de cyclisme souhaite que Montréal accueille les Championnats du monde Route UCI en 2026.

Le dossier de candidature a été préparé et déposé par Événements GPCQM, promoteur des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, avec Cyclisme Canada et la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC).

«Les plus grands cyclistes du monde connaissent maintenant bien Montréal, la qualité de nos circuits et de notre organisation, sans oublier l’énergie contagieuse de ses supporters. Nous serions honorés de leur faire vivre une nouvelle expérience sur le territoire et d’accueillir par le fait même tous les représentants et acteurs du cyclisme mondial afin de couronner les futurs Champions et Championnes du Monde UCI sous les yeux du monde entier», affirme Sébastien Arsenault, président-directeur général d’Événements GPCQM, dans un communiqué diffusé jeudi.

La candidature est soutenue par la Ville de Montréal.

«C’est un honneur pour Montréal de faire partie depuis 10 ans du circuit UCI WorldTour, qui regroupe les plus prestigieuses courses sur route au monde. Nous sommes donc fiers de soutenir la candidature de la métropole pour l’organisation des Championnats du Monde Route UCI 2026 qui contribueront au rayonnement et à la visibilité de Montréal sur la scène internationale», affirme Nathalie Goulet, responsable des sports et loisirs au comité exécutif de la Ville.

Montréal a déjà accueilli le Championnat du monde Route UCI en 1974, alors que ça s’appelait le Championnat du monde de cyclisme sur route.

La candidature arrive un peu plus de deux semaines après que Montréal se soit retiré de la course pour la tenue d’un autre événement sportif majeur, la Coupe du monde de soccer.

Le Championnat du monde Route UCI 2026 se déroulera sur huit jours et devrait attirer un millier de cyclistes de partout à travers la planète. L’événement se distingue d’autres courses de cyclisme majeures, comme le Tour de France, en ce que les athlètes compétitionnent au sein d’équipes nationales plutôt que par équipes de marques.