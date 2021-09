L’île Sainte-Thérèse pourrait devenir un parc écotouristique

La nouvelle a été annoncée en conférence de presse en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le maire de Varennes, Martin Damphousse, la mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, et la mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps.

Montréal et Varennes lancent un projet pour transformer l’île Sainte-Thérèse en parc écotouristique.

Cette île située dans le fleuve Saint-Laurent entre Pointe-aux-Trembles et la Rive-Sud appartient en grande partie au gouvernement du Québec. On y trouve des terres agricoles, des milieux naturels et quelques chalets.

Le projet vise à rendre les terres accessibles à tous et à mettre en valeur la biodiversité et le patrimoine du territoire.

«À Pointe-aux-Trembles et particulièrement au bout de l’île, nous avons un attachement sentimental avec l’île Sainte-Thérèse. […] L’île Sainte-Thérèse va devenir une des pièces maîtresses d’un grand parc de l’Est, un lieu de villégiature important pour notre population qui aura accès à un territoire immense et grandiose à deux pas de la ville», a déclaré la mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois.

Le projet est financé aux deux tiers, à parts égales, par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le gouvernement du Québec. Les villes de Varennes et de Repentigny, ainsi que l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles assumeront les investissements excédentaires.

Le plan sera conçu avec les représentants des villes concernées, de la CMM ainsi que des organismes Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec). Un volet consultatif avec les partenaires et les organismes du milieu est également prévu.

L’idée de faire un parc récréotouristique sur l’île est sur la table depuis de nombreuses années, mais n’a jamais abouti.