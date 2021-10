Des fans jouent à «Squid Game» dans le métro de Montréal

La fièvre de Squid Game, la nouvelle série virale et sanglante de Netflix, se fait doucement sentir à Montréal alors que des personnes déguisées ont été aperçues en train de jouer à un jeu de l’émission dans les stations de métro de la ville.

Squid Game, ou Le jeu du calmar en français, est une série télévisée dramatique de survie sud-coréenne. Elle est diffusée sur Netflix depuis le 17 septembre dernier.

Les «jeux» auxquels jouent les personnages de la série et qui les obligent à retourner dans leur enfance pour deviner leur avenir proche sont inspirés de réels jeux d’enfants.

Des personnes déguisées dans le métro de Montréal ont été filmées en train de jouer à un de ces jeux de Squid Game, dont le but est de retourner une tuile posée sur le sol en la claquant avec l’autre.

Dans des vidéos publiées sur Instagram et TikTok, on aperçoit un homme vêtu d’un complet et muni d’une mallette interpeller des usagers du métro pour participer à son jeu.

Sur certaines images, il est accompagné d’une autre personne habillée d’un chandail à capuche rouge, représentant les employés gardiens de Squid Game.

La STM réagit

Appelée à réagir, la Société de transport de Montréal (STM) indique avoir vu apparaître des vidéos de ce type sur les médias sociaux.

«Nous n’avons pas d’association avec Netflix et ne disposons d’aucune information nous permettant de croire que ce serait un coup de promotion organisé», précise cependant le porte-parole, Philippe Déry.

Il en profite pour rappeler aux clients de toujours être prudents et d’adopter des comportements sécuritaires dans les stations de métro, particulièrement sur les quais, et de toujours être conscients de leur environnement et des autres personnes à proximité.

Coup de promotion marketing ou simple amusement de la part de fans de la série Squid Game à Montréal? Au moment de diffuser cet article, la plateforme de diffusion Netflix n’avait pas répondu à nos questions.

Ce n’est pas la première fois que la série fait parler d’elle ce mois-ci.

En effet, SK Broadband, un fournisseur de services haut débit en Corée du Sud, poursuit Netflix pour avoir généré une trop grande augmentation du nombre de téléspectateurs vers le contenu de la plateforme, laissait savoir Reuters.

En France, des fans de la nouvelle série à succès se sont battus dans la rue alors qu’ils attendaient pour entrer dans un pop-up store exclusif à Paris, rapportait Metro UK. Les gens se sont impatientés alors qu’ils faisaient la queue depuis des heures pour avoir la chance de jouer à certains des jeux présentés dans la série.