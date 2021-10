Denis Coderre : 320 M$ dédiés aux arrondissements

Denis Coderre, candidat à la mairie de Montréal pour Ensemble Montréal, présente des candidats et annonce ses intentions pour le stationnement et le REV sur la rue Bellechasse.

Ensemble Montréal réservera des fonds dédiés totalisant 320 M$ aux arrondissements de la Ville de Montréal afin de rétablir les financements qu’ils méritent et le dialogue avec la ville centre. Un nouveau Comité de concertation des arrondissements verra le jour et chapeautera la distribution des fonds.

Entouré de tous les candidats d’Ensemble Montréal aux différents arrondissements de la ville, Denis Coderre souhaite donner plus de marge de manœuvre aux arrondissements. «Nous travaillerons avec les arrondissements car ils n’ont pas eu leur juste part, ce qui a privé de nombreux Montréalais et Montréalaises des services qu’ils auraient dû avoir», précise le chef d’Ensemble Montréal qui mentionne avoir initié lors de son mandat une réforme pour que les financements soient plus équitables, mais l’administration en place l’avait stoppée.

Les futurs maires d’arrondissement sous une administration Coderre-Gelly pourront puiser dans six nouveaux fonds dédiés totalisant 120 M$ sur quatre ans. Ces fonds concerneront la sécurisation des rues et l’apaisement des rues, la propreté, l’entretien des parcs locaux, le verdissement, l’entretien des trottoirs ainsi que la création et l’entretien des parcs à chiens.

Ce n’est pas un chèque en blanc, il y aura de l’imputabilité. On doit considérer les arrondissements comme les experts de leur champs de compétence. Denis Coderre.

Le chef d’Ensemble Montréal entouré des ses candidats aux mairies d’arrondissements.

En plus de ces six fonds, M. Coderre réinvestira 100 M$ dans les rues locales. «[Ces fonds] ont été coupées dans les rues locales par Projet Montréal parce qu’ils ont dépensé n’importe comment.»

L’ensemble des fonds et la façon dont ils seront distribués sera décidé par un nouveau Comité de concertation des arrondissements «pour assurer le dialogue et l’écoute». Celui-ci sera présidé par Lionel Pérez, actuel candidat à la mairie d’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, et se réunira mensuellement. La répartition devrait être faite selon les besoins exprimés par les arrondissements.

«Certains ont besoin de verdissement, d’autres de propreté», explique le chef d’Ensemble Montréal

Denis Coderre s’engage à poursuivre une réforme qui a coupé dans le budget des arrondissements. À son arrivée, Projet Montréal a arrêté les coupures prévues par l’administration Coderre, ce qui a, à terme, retourné plusieurs millions dans les budgets locaux. Les arrondissements pourront continuer de compter sur notre équipe pour rétablir les iniquités laissées par l’ancienne administration. Réaction de Projet Montréal

Coderre a une totale confiance en Demetra Kostaredes

La Presse révélait, samedi, que la candidate au poste de conseillère municipale dans Côte-des-Neiges pour Ensemble Montréal, Demetra Kostaredes, «s’était retrouvée au cœur d’un scandale financier». Toutefois, cela n’érode en rien la confiance de Denis Coderre en sa candidate.

Elle n’a pas été impliquée dans quelque scandales financiers que ce soit […] elle n’a pas été condamnée. Madame Demetra a toute ma confiance, elle a la confiance du partie et la confiance du caucus. C’est une femme d’une grande probité […]Elle fera une excellente candidate», soutient-il.