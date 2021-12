Ruée vers les tests de dépistage rapides à Montréal

Alors que la distribution des tests de dépistage rapides s’entame, les Montréalais se ruent en grand nombre vers les pharmacies pour en obtenir. On retrouvait d’importantes files d’attente devant plusieurs établissements de l’île lundi matin, avant même l’ouverture des commerces.

C’était notamment le cas devant un Uniprix situé au coin de la rue St-Denis et de l’avenue Laurier, où une quarantaine d’individus faisaient la queue en matinée. La situation était similaire au Pharmaprix situé aux angles de l’avenue Atwater et de la rue Ste-Catherine Ouest.

Il est impossible que tous les citoyens puissent recevoir un test rapide aujourd’hui, rappelle l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP). Sur les 800 000 trousses de tests rapides prévues à la distribution avant le début de la période des Fêtes, 200 000 seront disponibles dès lundi. C’est l’équivalent d’un million de tests.

«Les pharmacies participantes seront réapprovisionnées en continu dans les prochaines semaines en fonction des arrivages du gouvernement fédéral. Pour assurer le bon déploiement de cette initiative, nous aurons besoin du soutien de tous. Merci d’être à l’écoute des consignes pour l’obtention des tests», demande le président de l’AQPP, Benoit Morin.

Déjà, certaines pharmacies sont victimes du fort achalandage de leur site web. C’est le cas de Jean Coutu et Brunet, sur lesquels il était impossible de prendre rendez-vous pour la récupération de tests rapides en raison d’une surcharge du serveur. La plateforme Clic Santé a aussi fait l’objet de problèmes techniques, avant de reprendre du service vers 9h. Ce service facilite l’accès au dépistage traditionnel ainsi qu’à la vaccination. La troisième dose de vaccin est d’ailleurs disponible pour les 65 ans et plus depuis ce matin, alors que la vaccination des enfants se poursuit.

Plus de détails à venir