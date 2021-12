COVID-19 : plus d’un million de tests rapides disponibles lundi

Sur les 800 000 trousses de tests rapides prévues à la distribution avant le début de la période des Fêtes, 200 000 seront disponibles dès lundi soit l’équivalent d’un million de tests, assure l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie.

Les distributeurs, qui approvisionnent quotidiennement en médicaments tous les hôpitaux et pharmacies de la province, ont reçu le mandat, il y a quelques jours par les autorités de santé publique, d’assurer la distribution de quelque 4,2 millions de tests de dépistage de la COVID-19 avant le début de la période de Fêtes, ce qui représente 800 000 trousses. Un million de tests seront disponible lundi.

Malgré les échéanciers très serrés, les défis liés à la météo, et le fait que les premiers tests rapides destinés aux pharmacies soient arrivés dans nos entrepôts du Québec il y a moins de 48 heures pour la plupart, les équipes des sept centres de distribution de nos membres sont déterminées à assurer une logistique efficace pour qu’un maximum de Québécois aient accès à une trousse avant le début de la période de Fêtes. Le président de l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie, M. Albert Falardeau, par voie de communiqué

La répartition de cette première livraison devrait «doter chacune des plus de 1 900 pharmacies du Québec d’une première caisse de 108 trousses de cinq tests dès demain, ou mardi au plus tard pour certaines pharmacies situées en région plus éloignée». À partir du 23 décembre, les trousses de tests rapides reçues seront «aussitôt répartis par les distributeurs à l’ensemble des pharmacies du Québec».

Voilà que depuis plusieurs jours, les centres de dépistage débordent de personnes venues se faire dépister. Différents CIUSSS de l’Île de Montréal expliquaient à Métro qu’ils fonctionnaient à plein régime.

«Actuellement, nous avons des délais d’attente qui peuvent aller jusqu’à trois heures à certains moments de la journée, selon le centre de dépistage. ll est donc utile de prévoir un certain niveau d’attente compte tenu du taux d’achalandage que nous connaissons depuis quelques jours», expliquait le conseiller en communication du CIUSSS de l’Est-de-l’Île, Christian Merciari.

La veille, Valérie Plante a reçu un résultat de test positif à la COVID-19.